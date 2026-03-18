戰事烽火不斷…美伊饒舌歌手巴黎合唱 聲援戰爭受難者

由國際特赦組織支持，巴黎日前舉行「為了伊朗」籌款音樂會，向戰爭中的受難者致意與聲援。伊朗流亡饒舌歌手朱斯蒂娜與美國饒舌歌手麥克賴德合唱，以音樂表達不懼強權，呼籲人民團結。

「為了伊朗」（Pour l’Iran）音樂會於15日晚間在巴黎老牌爵士樂廳New Morning舉行，齊聚多位流亡歐洲各國的伊朗音樂家、以及在巴黎的中東各國與美國音樂家。法國知名演員安娜莫拉莉也在場朗誦詩歌，共計20多位藝術家參與，吸引至少500位觀眾。

伊朗女性饒舌歌手朱斯蒂娜（Justina）接受中央社專訪，表示自己已流亡瑞典5年。她在音樂會中表演兩首作品，一首是「德黑蘭」（Tehran），是她出生與成長的城市，歌詞傾訴對故鄉的思念；另一首為兩週前發行的單曲Rangi，意指多彩與自由，呼籲此刻的人民應團結在一起。

法國電視台Canal+曾於2022年報導朱斯蒂娜為伊朗地下饒舌樂的代言人。報導指出，現年36歲的她早於17歲便以創作展開抗爭。面對伊朗政府禁止女性不能獨自演唱，以及2007年起禁止饒舌樂，朱斯蒂娜毫不畏懼。

報導也提到，朱斯蒂娜的樂風早期受美國影響，之後逐漸融入伊朗音樂元素，始終以音樂回應權力結構。例如2019年當伊朗政府調漲石油價格，並恢復更嚴格的配給制度時，朱斯蒂娜發表一首 Fuck UArbab，歌詞欲喚起在世界上正和平生活的人民，應思考與掌權者之間的距離。

朱斯蒂娜向中央社記者說：「現在的伊朗太吵雜了，所有事情正在發生－戰爭、革命、抗議、經濟危機…我聽不到任何聲音。」

美國饒舌歌手麥克賴德（Mike Ladd）接受中央社專訪表示，自己是百分百的美國人，同時也是白人、黑人、原住民。他指出參與音樂會不只是為了伊朗，也是在聲援世界各地如巴勒斯坦、蘇丹、剛果、甚至是台灣人民的處境。

賴德說：「人民必須挺身而出，宣告我們無所畏懼。因為人民面對的並不只是國家，而是全球經濟結構。世界上的億萬富翁正掌控著一切，人民必須彼此連結。」

來自紐約的賴德已移居巴黎25年，投入饒舌創作逾30年。法國解放報（Libération）曾在1998年報導，他辭去波士頓大學英語教授的職務後，毅然投入饒舌樂。擁有多元族裔背景的他，期待透過饒舌樂建造一個如「防空洞」的空間，讓拒絕參與種族對立的人們得以棲身。

賴德向中央社記者說：「國家的定義正在劇烈改變。許多國家在形成之初，並未徵詢在地人民的意見，使國界成為一道道高牆。但身處在當代的我們絕不能忘記，那些施行極端暴力的人，同樣也會疲憊與衰老，因此人民要保持警覺，持續地活著。」

法國知名演員安娜莫拉莉（Anna Mouglalis）在現場與音樂家即興合作，朗誦兩首來自黎巴嫩與巴勒斯坦詩人的作品。她主演的電影「香奈兒的秘密」曾於2009年在台上映。

莫拉莉接受中央社記者專訪時表示，自己是以「世界公民」的身分參與。她指出，面對這場突如其來的衝擊，人們往往陷入某種麻木。

莫拉莉說：「這場音樂會看似微不足道，卻成為一種重要的抵抗。音樂讓我們凝聚在一起，使感受不僅停留在痛苦與挫折，而是轉化出能量。」