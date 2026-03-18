快訊

豬羊變色！台指期夜盤上半場震盪逾700點

川普再轟盟友！暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 並揚言「徹底滅伊朗」

中小型股狂飆！這檔ETF成分股近2成列注意或被處置 飆破掛牌新高

聽新聞
0:00 / 0:00

挪威王儲妃長子被控性侵等罪名 檢方求處7年徒刑

中央社／ 奧斯陸18日綜合外電報導
圖為2022年6月，挪威王儲妃梅特瑪莉和長子柏格荷伊比在奧斯陸。 美聯社
圖為2022年6月，挪威王儲妃梅特瑪莉和長子柏格荷伊比在奧斯陸。 美聯社

挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的長子柏格荷伊比（Marius BorgHoiby）被控性侵等多項罪名，挪威檢方今天向法院求處7年7個月有期徒刑。

29歲的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）與前伴侶所生，為王儲哈康（Haakon）的繼子，柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。

這起案件引發全球關注。檢察官亨利克斯博（SturlaHenriksbo）今天在奧斯陸法院倒數第2天的庭審中指出：「性侵會留下持久的傷痕並摧毀人生，受害者可能終其一生都得背負這些陰影。」

出庭時身穿牛仔褲與藍色毛衣的柏格荷伊比，對於檢方求處的刑期並無明顯反應

柏格荷伊比已針對部分較輕的指控認罪，但堅決否認性侵。檢方指控，受害女性案發時處於睡眠或昏迷狀態，案件核心爭點在於受害者當時是否具備拒絕性行為的能力。

這起重創挪威王室形象的醜聞始於2024年8月4日。當時柏格荷伊比因涉嫌傷害女友遭警方逮捕，隨後調查人員在他的手機與電腦中發現相關影像與照片，進而揭發更多疑似性侵的惡行。

檢方指出，這4名受害者在被警方約談前，甚至未意識到發生了什麼事，也不知道這些行為已構成刑事犯罪。

在檢方發表結案陳詞後，受害者律師將接著發言，柏格荷伊比的辯護律師則預計於明天進行最終陳述。法院預計將於數週甚至數月後宣布判決結果。

挪威 受害者 性侵 性行為

延伸閱讀

英航機師偷拍16女性愛片外流！鎖定空服員下手 筆電播音樂當掩護

京都動畫縱火案釀36死…青葉真司撤銷上訴 高院認定有效

玩真心話大冒險！星13歲女被奪初夜 27歲男網友重判入獄+打鞭

宜蘭狼叔趁過年對未成年姪女伸魔爪 猥褻兩次遭判刑3年8月

相關新聞

拒唱國歌挨批叛徒…伊朗女足抵土耳其準備返國 僅2人留澳洲尋求庇護

伊朗女子足球代表隊已抵達土耳其伊斯坦堡機場，今天將返回伊朗。球隊先前有5名成員撤回向澳洲提出的庇護申請並決定返國，目前僅...

戰事烽火不斷…美伊饒舌歌手巴黎合唱 聲援戰爭受難者

由國際特赦組織支持，巴黎日前舉行「為了伊朗」籌款音樂會，向戰爭中的受難者致意與聲援。伊朗流亡饒舌歌手朱斯蒂娜與美國饒舌歌...

挪威王儲妃長子被控性侵等罪名 檢方求處7年徒刑

挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）被控性侵等多項罪名，挪威...

英國腦膜炎疫情升溫 相關病例增至20起、2學生病歿

英格蘭東南部肯特郡（Kent）爆發腦膜炎群聚感染，疫情持續升溫；英國衛生安全局（UKHSA）今天表示，目前相關病例已增至...

日美首腦會談將登場！高市與川普擬共同植櫻 象徵雙邊友好

日本東京電視台報導，日本首相高市早苗計劃於美國當地時間19日舉行日美首腦會談後，與美國總統川普於華盛頓波多馬克河畔共同種...

回望2016 Z世代的現下焦慮

現在全世界處於戰亂中，油價高漲激發通貨膨脹，擔心AI取代自己工作，政治極化對立空前，十年前的2016卻是充滿了希望，雖然開始全球暖化，但是大家都願意犧牲、合作解決問題，中國發展猛然加速，可美國不擔心被超過，仍然秉持華盛頓共識，願做維持全球秩序的共主；2016是個美好的年代，但也是回不去的年代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。