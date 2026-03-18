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英國腦膜炎疫情升溫 相關病例增至20起、2學生病歿

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導
英國衛生安全局在聲明中表示，「截至3月17日下午5時，已有9起病例經實驗室確認，另有11例通報仍在調查中」，相關病例總數達到20例。 情境示意圖／Ingimage
英國衛生安全局在聲明中表示，「截至3月17日下午5時，已有9起病例經實驗室確認，另有11例通報仍在調查中」，相關病例總數達到20例。 情境示意圖／Ingimage

英格蘭東南部肯特郡（Kent）爆發腦膜炎群聚感染，疫情持續升溫；英國衛生安全局（UKHSA）今天表示，目前相關病例已增至20起。

法新社報導，倫敦當局形容，此次以一所大學為中心的腦膜炎疫情屬「前所未見」的情況，迄今已造成2人病歿，死者為一名21歲大學生和一名18歲高中生。

腦膜炎是一種可能致命的感染疾病，會影響包覆腦部與脊髓的保護膜，最常見於幼童、青少年與年輕成人。英國公衛防疫重點目前集中在擁有約1萬8000名學生的肯特大學（University of Kent）。

英國衛生安全局在聲明中表示，「截至3月17日下午5時，已有9起病例經實驗室確認，另有11例通報仍在調查中」，相關病例總數達到20例。

英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）昨天在國會表示，先前已有15起感染病例正在調查中，「疫情正處於迅速擴散的狀態」。

他指出，腦膜炎可透過密切接觸傳播，包括「長時間接吻或共用電子煙與飲料」等行為。

根據報導，此次疫情與一間位於肯特郡坎特布里市（Canterbury）的夜店有關。

英國衛生安全局說，確診病例中有6例屬於較罕見且致死率更高的「B型腦膜炎雙球菌」感染。

英國衛生安全局還指出，正在調查一名確診感染B型腦膜炎雙球菌的女嬰，不過這起病例似乎與上述群聚感染無關。

據悉這名女嬰目前正在鄰近的福克斯通（Folkestone）住院治療。

倫敦 英格蘭 英國 疫情

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