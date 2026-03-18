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拒唱國歌挨批叛徒…伊朗女足抵土耳其準備返國 僅2人留澳洲尋求庇護

中央社／ 伊斯坦堡18日綜合外電報導
伊朗女子足球代表隊先前有5名成員，撤回向澳洲提出的庇護申請並決定返國，目前僅剩兩人留在澳洲。 法新社
伊朗女子足球代表隊先前有5名成員，撤回向澳洲提出的庇護申請並決定返國，目前僅剩兩人留在澳洲。 法新社

伊朗女子足球代表隊已抵達土耳其伊斯坦堡機場，今天將返回伊朗。球隊先前有5名成員撤回向澳洲提出的庇護申請並決定返國，目前僅剩兩人留在澳洲。

土耳其多安通訊社（DHA）發布的畫面顯示，身穿伊朗國家隊運動服的球員們步行穿越伊斯坦堡機場的入境區域。

這些球員赴澳洲參與女足亞洲盃後，再從澳洲經吉隆坡與阿曼抵達土耳其。

其中一名球員本月16日在吉隆坡機場告訴法新社：「我很想念我的家人。」

根據多安通訊社，這些球員在警方護送下離開伊斯坦堡機場，並前往市區一間飯店。

多安通訊社報導，他們今天將返回伊朗。

伊朗女子足球代表隊因拒絕在其女足亞洲盃首戰唱國歌，在伊朗國內被貼上「叛徒」標籤後，有7名成員上週在澳洲尋求庇護。

然而在其中5人改變主意後，目前僅剩兩人留在澳洲。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）今天在社群平台X發文寫道：「女子足球隊員及教練團都是祖國的孩子，伊朗人民擁抱他們。」

他補充道，他們「讓（伊朗伊斯蘭共和國的）敵人失望，並未屈服反伊朗勢力的欺騙與恫嚇」。

人權團體多次指控伊朗當局以恐嚇親人或威脅查封財產等方式，對人在海外的運動員施壓，藉此阻止他們叛逃或發表反對這個伊斯蘭共和國的言論。

身穿伊朗國家隊運動服的球員們步行穿越伊斯坦堡機場的入境區域。 路透社
身穿伊朗國家隊運動服的球員們步行穿越伊斯坦堡機場的入境區域。 路透社

伊朗女子足球代表隊因拒絕在其女足亞洲盃首戰唱國歌，在伊朗國內被貼上「叛徒」標籤。 法新社
伊朗女子足球代表隊因拒絕在其女足亞洲盃首戰唱國歌，在伊朗國內被貼上「叛徒」標籤。 法新社

伊朗女子足球代表隊已抵達土耳其伊斯坦堡機場，今天將返回伊朗。 法新社
伊朗女子足球代表隊已抵達土耳其伊斯坦堡機場，今天將返回伊朗。 法新社

這些伊朗球員在警方護送下離開伊斯坦堡機場，並前往市區一間飯店。 法新社
這些伊朗球員在警方護送下離開伊斯坦堡機場，並前往市區一間飯店。 法新社

吉隆坡 伊斯坦堡 土耳其 伊朗 足球 女足隊 澳洲

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