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南韓首座無障礙大型設施 可自在享受健身美髮

中央社／ 首爾18日專電

南韓首座讓身心障礙者與非障礙者能共同使用的福利文化複合設施「共融廣場」今天開幕，裡面包括健身房、美髮店、圖書館等設備皆是無障礙空間，任何人都可以安心享受這些設施。

共融廣場位於首爾江西區登村洞，在2022年8月動工、去年9月完工，總投入資金達1278億韓元（約新台幣27億元），也是與地方居民共同打造的公共設施，透過逾80次居民協議會議與專案小組運作完成。

這棟共有地下4層、地上5層，為了讓身障者更方便利用各種設施，全棟採用無高低差結構，主要設施包括配備無障礙運動器材的健身房、游泳池設有水中輪椅以協助進入泳池；在進駐的美髮店中採取100%預約制，身障者可以安心在這裡接受染髮、燙髮等較耗時的服務。

另外，圖書館除了有輪椅專用空間，也有許多溫馨親子空間，館藏包括點字故事書，也有融合點字、一般字體的書籍，讓照顧者可以一起閱讀互動。館方表示，這邊的圖書館因為新穎設計，在社群媒體上引起話題，平常也吸引很多年輕人造訪。

位於5樓的「西部身障牙科醫院」是繼首爾市立身障牙科醫院後的第2家身障者專用牙科醫院，只要持有身障福利卡且是首爾市登記的身障者，不論障礙類型、等級或年齡都可接受牙科治療。醫院設有14張身障專用診療椅、專業醫療設備、全身麻醉診療室與恢復室等設施。

身障研修、文化藝術中心將提供依年齡設計的自立與社會適應課程，以及美術、音樂、戲劇等專門藝術課程，同時也開設手語課、合唱、舞蹈與人文講座等任何人都可參與的無障礙課程。

談到成立宗旨，共融廣場中心長金哲民接受中央社記者訪問時表示，首爾市政府秉持著「與弱勢同行」的宗旨，打造了這個無障礙、沒有差別、沒有隔閡，讓身心障礙者與非身心障礙者能和諧共處的空間。

金哲民也提到，為了讓身心障礙者能舒適地來到這裡，「如果來到附近的地鐵站或公車站後聯繫我們，我們會提供具備輪椅服務的升降設備車輛進行接送，協助各位來到這裡。」

身障者 圖書館 南韓

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