斯里蘭卡突襲大陸人經營詐團據點 逮捕135人

斯里蘭卡官員今天表示，移民當局突襲一處據稱是中國人經營的網路詐騙據點，逮捕135名犯嫌。

一名參與突襲的官員匿名告訴法新社，被捕者多半是中國籍男女，大多數犯嫌將被控違反觀光簽證規定以及非法工作等罪名。

這名官員表示，「我們還在整理犯嫌名單」，並稱當局也查扣了犯嫌使用的電腦和手機。

斯里蘭卡媒體Adaderana News則報導，陸軍情報單位與移民部門聯合行動，總共逮捕134名外國人，其中包括126名中國人及4名台灣人，還有4人來自緬甸。

Adaderana News指出，這些犯嫌據稱參與一個大規模網路詐騙集團，該集團在中北部阿努拉達布拉區（Anuradhapura）及米欣特萊區（Mihintale）的數家旅館內運作。

2024年10月，曾有230名中國人因為在斯里蘭卡多地參與網路犯罪中心運作，遭移民官員拘留。

首都可倫坡的移民官員表示，今天這起在阿努拉達布拉區進行的逮捕行動，是自2024年10月那次以來規模最大的一起。