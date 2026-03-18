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不受陸客影響…日本2月入境外國旅客近350萬人次 創同月新紀錄

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本政府觀光局今天公布，今年2月赴日外國旅客人數較去年同期成長6.4%，創下2月的新紀錄。 歐新社
日本政府觀光局今天公布，今年2月赴日外國旅客人數較去年同期成長6.4%，創下2月的新紀錄。 歐新社

儘管受到北京與東京之間外交關係緊張的影響，赴日中國旅客人數減少，日本政府觀光局今天公布，今年2月赴日外國旅客人數較去年同期成長6.4%，創下2月的新紀錄。

路透社報導，日本政府觀光局表示，2月入境外國旅客人數達346萬人次，同時入境中國旅客人數減少45%，至39萬6400人。

觀光局指出，由於今年農曆新年假期落在2月，去年則是在1月，這項時間差異也是推升2月旅客人數成長的部分原因。

關東地區的河津櫻祭以2月初早開櫻花聞名。河津町觀光協會理事森星（Hoshi Mori，音譯）表示，今年河津櫻祭期間，中國遊客人數減少的情況相當明顯。

不過他也表示，受惠於日本國內遊客以及來自台灣的旅客增加，河津櫻祭仍吸引約63萬人次參與，創下2022年以來最高紀錄。

南韓依然是赴日遊客的最大來源國，南韓旅客成長28%，至108萬人次。台灣旅客則成長37%，達到69萬3600人次。

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