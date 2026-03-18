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日美首腦會談將登場！高市與川普擬共同植櫻 象徵雙邊友好
日本東京電視台報導，日本首相高市早苗計劃於美國當地時間19日舉行日美首腦會談後，與美國總統川普於華盛頓波多馬克河畔共同種下紀念櫻花樹。
消息指出，這次植樹活動除了由日美兩國領導人共同參與外，日方也規劃配合美國建國250週年，贈送美方250棵櫻花樹，進一步深化雙邊交流。
相關人士透露，贈送櫻花樹的構想最早由前首相岸田文雄於2024年訪美期間提出，並於去年10月川普訪日時，由高市再次提出。
華盛頓的櫻花樹種植歷史可追溯到1912年，當時日本贈送了約3000株苗木，波多馬克河（Potomac River）河畔如今已成為華盛頓著名的賞櫻景點。日本政府相關人士表示，此次活動將成為展現日美關係緊密連結的重要象徵。
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