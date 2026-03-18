日美首腦會談將登場！高市與川普擬共同植櫻 象徵雙邊友好

現在全世界處於戰亂中，油價高漲激發通貨膨脹，擔心AI取代自己工作，政治極化對立空前，十年前的2016卻是充滿了希望，雖然開始全球暖化，但是大家都願意犧牲、合作解決問題，中國發展猛然加速，可美國不擔心被超過，仍然秉持華盛頓共識，願做維持全球秩序的共主；2016是個美好的年代，但也是回不去的年代。

2026-03-18 14:00