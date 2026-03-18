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巴西限兒少用社群媒體 16歲以下帳號須連結監護人

中央社／ 巴西利亞17日綜合外電報導

巴西今天開始實施新措施，以限制未成年人使用社群媒體，並防止他們觀看暴力或非法內容。新法還要求，16歲以下青少年的帳號必須與法定監護人連結。

在一樁涉及Instagram上未成年人遭性剝削的醜聞爆發後，巴西於去年批准了一項規範兒童使用社群媒體的法律，並於本週生效。

法新社報導，這個擁有2.12億人口、高度網路化的國家，跟進其他幾個國家的行列，尋求保護兒童免受成癮性社群媒體演算法影響。

澳洲等若干國家已直接禁止未成年人使用社群媒體；其他國家則要求更嚴格的年齡驗證措施或家長同意。

在巴西，16歲以下的青少年現在必須將帳號與法定監護人的帳號連結。

數位平台被要求進行「可靠的」年齡驗證，以防止18歲以下的未成年人接觸到被禁止或不當的內容，例如色情或暴力素材。

負責執行這項法律的政府機構國家數據保護局（National Data Protection Authority）局長米奧拉（IageMiola）表示：「我們的立法所做的，是禁止將『自我聲明』作為年齡驗證機制，因為那種方法是無效的。」

關於這套機制將如何運作的細節尚未公布。

從今天起，巴西將進入一段「過渡期」，在這段期間，國家數據保護局將概述這項法律的技術層面。

米奧拉表示，他已與科技公司的代表會面，以審查他們的提案。

他說，目前首選的驗證方法是用戶上傳身分證件，並提供生物特徵照片進行驗證。

這項法律還要求數位平台移除任何看似描繪性剝削或虐待的內容，並通知巴西當局。

未能遵守新規的公司將面臨懲處，範圍從最高5000萬巴西雷亞爾（約新台幣3億元）的罰款、帳號停權，到若屢次違規將被直接「禁止」營運。

年齡 青少年 巴西 社群媒體

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