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日本裸男祭增至2死 最新案例死於器官衰竭
位在日本岡山市東區的西大觀音寺2月舉行知名「裸祭」期間發生意外，造成3人受重傷、陷入昏迷，後來其中1人傷重不治。而岡山縣警方昨天宣布，死亡案例再添1人，共增至2死。
「西大寺會陽」又被稱為「裸祭」，已被列為日本國家重要無形民俗文化財。這項祭典其中一個環節是穿著兜襠布的男子，在有限的空間激烈爭奪被認為能招來福氣的「寶木」。共同社報導，主辦單位表示，今年的活動在2月21日晚間登場，吸引超過1萬人參加。
有3名參加者在當天的活動受傷並陷入昏迷，其中1名48歲男性傷者在本月稍早宣告不治，死於腦部缺氧；另一名42歲男性傷者，已在事發之後恢復意識。
岡山縣警方表示，3名參加者當時在陷入昏迷的狀態下，倒在人群之中。
岡山縣警方進一步在昨天宣布，另一名陷入昏迷的58歲傷者，已在17日過世。警方研判死者可能在爭奪「寶木」之際受傷，正在調查詳情。
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