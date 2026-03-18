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路透社揭露塗鴉藝術家Banksy身分！拼湊法院文件、作畫行蹤推測：畫家竟不只一人

聯合報／ 記者闕志儒／即時報導
Banksy的作品「法官痛毆抗議者」。(路透)
Banksy的作品「法官痛毆抗議者」。(路透)

路透社近日發布調查報導，針對長年神秘的街頭藝術家Banksy身分提出關鍵線索。報導指出，透過訪談、影像比對與跨國行蹤追查，這位《氣球女孩》創作者的真實身分逐漸浮出水面。調查團隊回溯其過去20多年創作軌跡，包含2022年現身烏克蘭戰區創作塗鴉等事件，拼湊出一條清晰的行動路徑，也讓外界重新審視「匿名藝術家」的真實輪廓。

報導核心證據來自一份2000年的紐約法院文件，內容記錄一名男子因塗改 Marc Jacobs 廣告遭逮，並留下親筆供詞，署名為 Robin Gunningham。該文件與過去 BBC 採訪中，Banksy自稱「Robbie」的錄音內容相互呼應。此外，2022年烏克蘭塗鴉事件也被視為關鍵拼圖——一名與Gunningham同名同生日的男子，與英國電音團體 Massive Attack 成員Robert Del Naja 同時入境，隨後當地即出現多件新作，進一步加深兩者關聯。

然而，Banksy的法律代表已出面否認相關推論，強調報導內容存在錯誤，並指出匿名身分是為保障創作自由與人身安全的重要機制。儘管如此，從早年媒體點名到此次路透社的系統性調查，外界普遍認為，這場持續多年的「解謎行動」正逐步逼近答案。也有分析認為，Banksy或許並非單一個體，而是一個由多名創作者組成的藝術集體，其身份之謎，仍保留最後一層耐人尋味的灰色地帶。

路透社揭露Banksy的真實身分。(路透)
路透社揭露Banksy的真實身分。(路透)

Banksy的作品。(法新社)
Banksy的作品。(法新社)

Banksy的知名作品「氣球女孩」。圖／富藝斯提供
Banksy的知名作品「氣球女孩」。圖／富藝斯提供

Banksy的作品。(美聯社)
Banksy的作品。(美聯社)

烏克蘭 藝術家 Banksy 塗鴉 氣球女孩

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