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「受夠了」！《綜藝》爆Netflix對哈利梅根失去信心 好萊塢夢恐降溫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子（左）與妻子梅根（右）2月26日在約旦安曼參訪胡笙國王癌症中心，聆聽隨行的世界衛生組織代表團說明。路透
英國哈利王子（左）與妻子梅根（右）2月26日在約旦安曼參訪胡笙國王癌症中心，聆聽隨行的世界衛生組織代表團說明。路透

好萊塢娛樂權威雜誌《綜藝》（Variety）17日刊登一篇措辭嚴厲的長篇專文，引述6名具分量的內部人士指出，串流巨頭Netflix據稱對英國哈利王子與妻子梅根「已經受夠了」，並分析雙方合作關係，直言「遠非童話故事」。

根據每日郵報轉述，綜藝指出，哈利與梅根被認為反覆將兩人退出王室的相同故事重新包裝販售，已讓Netflix感到疲乏。報導並稱：「這段合作關係可能持續降溫，而隨之消退的，還包括兩人在演藝圈最後的生路。」消息人士表示：「公司內部的氣氛是『我們已經結束了。』」

綜藝在一連串具破壞力的指控中指出，哈利與梅根在會議中的互動方式「引發反感」，作品收視「平淡」，已讓Netflix對合作產生嚴重疑慮。此外，兩人旗下製作公司與Netflix往來也被指「溝通不良」。更有說法稱，Netflix執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）已對兩人感到厭倦，甚至表示除非有律師在線，否則不願與梅根通話；但此說法已遭Netflix與兩人的律師強烈否認。

文章還指出，有兩名內部人士聲稱，Netflix為雙方簽訂的五年合約支付約4500萬英鎊，但對兩人在與王室決裂後接受歐普拉專訪一事感到「不滿」。此外，哈利決定出版措辭激烈的回憶錄《備胎》（Spare），梅根則對書中細節「淡化處理」，據稱也讓Netflix再次「措手不及」。Netflix高層也認為，這兩項計畫都影響了Netflix與兩人合作的紀錄片表現。

報導進一步指出，儘管紀錄片《哈利王子與梅根》曾取得成功，但基於兩人過往紀錄，「一線人才與導演對與他們合作持保留態度」，甚至有多個項目已被取消。雖然Netflix仍堅稱將透過「優先合作協議」持續支持兩人，但據綜藝引述另外4名消息人士指出，「銷售代理與一線製作人」對任何涉及兩人製作公司的計畫都興趣缺缺。

此外，綜藝也對梅根的工作風格與談判方式提出多項爭議性說法，聲稱她在與合作夥伴進行線上與實體會議時，傾向打斷或重述哈利王子的發言，有時甚至在他尚未說完，而且通常會先碰觸他的手臂或大腿。另有３名消息人士表示，梅根在提供回饋時有「奇特方式」，例如在視訊會議中「突然消失」，藉此表達不滿。

報導最後指出，在《愛你的梅根》第二季「表現失利」後，消息人士透露，Netflix對這對前王室成員逐漸失去信心。文章結語寫道：「在經歷近五年的表現不穩、策略轉向、反覆嘗試與影響力下滑後，薩塞克斯公爵夫婦是否真的過上他們想像中的好萊塢夢？」

對於相關指控，Netflix表示「完全不正確」。代表哈利與梅根的律師Michael J. Kump在回函中稱相關說法「明顯不實」，並逐一反駁與說明，哈利本人也強調報導對兩人會議互動的說法「完全不實」。

歐普拉 Netflix 好萊塢 梅根 哈利王子

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