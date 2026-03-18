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2024年約490萬兒童5歲前夭折 死亡率下降陷停滯

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

根據聯合國最新估計，2024年約有490萬名兒童在未滿5歲前死亡，顯示早在去年全球援助預算遭削減前，降低兒童死亡率的進展已出現停滯。

路透社報導，這份報告由聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界銀行（World Bank）、世界衛生組織（World Health Organization）與聯合國人口司共同編製。這些機構指出，如果能獲得更完善的醫療服務，以及針對早產併發症與瘧疾等疾病採取低成本干預措施，絕大多數的死亡案例是可以避免的。

各機構表示，自2000年以來，可預防的兒童死亡案例已減少超過一半，但自2015年之後進展開始放緩。

世界衛生組織（WHO發言人補充說：「我們確實看到全球死亡率下降的速度正在減緩。」她警告，衝突、經濟不穩、氣候變遷與脆弱的衛生系統，都是造成進度停滯的原因，並指出援助預算的削減，將會使挑戰更加嚴峻。

發言人說：「如果沒有妥善應對，這些壓力在共同作用下，可能損害過去的成就，還可能導致辛苦得來的兒童存活率提升進展停滯，甚至出現倒退。」

今天公布的數據涵蓋2024年，當時美國以及英國和德國等主要捐助國尚未開始削減國際援助預算。

法新社指出，兒童死亡案例主要仍集中在少數地區：2024年，撒哈拉沙漠以南非洲占所有兒童死亡人數的58%，南亞占1/4。

報告估計，在全球490萬名死亡兒童中，其中10萬人死於嚴重營養不良，年齡介於1個月到59個月大。

報告指出：「如果考量到間接影響，造成的代價將更為巨大，因為營養不良將削弱兒童的免疫力，增加他們死於常見兒科疾病的風險。」

新生兒死亡的主因包括早產相關併發症，占了36%，以及分娩過程中的併發症，占了21%。滿月後，諸如瘧疾、腹瀉與肺炎等可預防的傳染病，成了兒童死亡的主因。

報告指出：「證據顯示，投資兒童醫療仍是最具成本效益的發展措施之一。」

低成本的干預措施，諸如疫苗接種、嚴重急性營養不良治療以及專業助產照護，「能在全球健康帶來極高回報，有助提升生產力、強化經濟，還能減少未來的公共支出」。

WHO 死亡率 發言人

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