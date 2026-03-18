日本311不能吃紅豆飯？一通關切電話 高層下令報廢2100份學生午餐挨轟

日本福島縣磐城市日前發生一起引發熱議的校園午餐事件。根據日媒「弁護士ドットコムニュース」報導，3月11日原訂為轄內國三生提供包含紅豆飯、唐揚雞的「慶祝畢業」特餐，但當地教育委員會卻在供餐當天上午，臨時決定將5所中學共2100份的紅豆飯全數丟棄，並改發防災用罐頭麵包代替，此舉立刻在網路上引爆爭議。

這起事件的導火線，僅是一通打到學校的匿名電話。該民眾自稱在311震災中失去家人，致電詢問在震災紀念日供應紅豆飯的考量。經校方說明是「為慶祝畢業」後，對方溫和表示了解，並說「希望明年多加留意」便結束通話，電話中並沒有要求丟棄食物。不過，教委會高層接獲通報後，卻自行判定「震災日不適合吃紅豆飯」，下令全數銷毀。

針對教委會極端的處置方式，磐城市市長內田廣之隨後在社群平台Ｘ發文表態。他直言，就算考慮到適逢311紀念日，吃紅豆飯不妥必須做些處理，但直接報廢大量餐點，實在太過浪費。市府人員也無奈坦言，當初通話氣氛平和，如今演變成大規模浪費食物，打電話的民眾若看到新聞想必也會感到相當震驚。這次的決策是否恰當，恐怕有必要重新檢討。

日本網友對此感到不可思議並嚴厲抨擊。有網友感嘆，這群國三生正是在震災當年出生，農民災後重建也很辛苦，我們更該祝福孩子的成長，僅憑一通電話就決定丟棄大量食材，教委會體制也太異常。也有其他眾多網友批評，日本自古以來紅豆飯即有驅邪、避惡的象徵，在喜事或喪事都會看到，餐費也都是納稅人的血汗錢，教委會必須公開決策過程與負責人；追悼犧牲者固然重要，但在祝福畢業生的時刻吃紅豆飯，到底哪裡有錯？