蘇格蘭議會否決協助終結生命法案 支持者推動受挫

蘇格蘭議會成員今天否決法案，未能讓蘇格蘭成為聯合王國（UK，通稱英國）中，首個允許絕症患者選擇結束生命的構成國。

美聯社報導，這項法案尋求允許蘇格蘭境內預估生命只剩6個月或更短的成年患者，能尋求協助結束生命。然而，蘇格蘭議會在今天表決中，以69票對57票否決該案，另有1人棄權。

表決前，議員們進行了長達3小時、情緒澎湃的辯論，許多議員於發言期間激動落淚，並贏得同僚掌聲。

議員們這次針對「協助死亡」法案行使自由投票權，也就是根據個人良知而非政黨立場決定投票意向。

蘇格蘭與英格蘭、威爾斯及北愛爾蘭共組英國，現行制度下享有部分自治，包括對醫療等多項政策領域擁有決策權。

本案發起人、自由民主黨議員麥克阿瑟（LiamMcArthur）曾敦促同僚支持法案。

他表示：「如果諸位認為臨終者不應該被迫在不情願的情況下承受痛苦，且和我一樣聽聞過許多現行法律缺乏同理心和保障、導致絕症者遭受遺憾的案例，那各位現在就必須支持這項法案。是時候正視蘇格蘭絕症患者，做出這項改變。」

但持反對立場的議員主張，這會讓脆弱、年長、患病或有憂鬱傾向的人受到壓力，為了「不想成為他人負擔」而選擇結束生命。

蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）籍的蘇格蘭副首席大臣福布斯（Kate Forbes）表明投下反對票；包括皇家精神科醫學院（Royal College ofPsychiatrists）和皇家藥學會（Royal PharmaceuticalSociety）等醫療組織同樣持反對立場。

福布斯說：「醫師、精神科醫師、藥劑師及安寧療護專家，也就是執行這項法案的相關人員，他們都勸我們不要這麼做，他們認為這項法案不夠安全。」

部分議員也擔憂這類法案會如何衝擊身心障礙者，置他們於進一步風險之中。議員鄧肯-格蘭西（PamDuncan-Glancy）強調：「身心障礙者生活中往往缺乏實際選擇權。」她補充說，「把引進協助死亡說成是提供大家選擇權，根本難以想像。」

這次法案遭否決，對於希望推動英國協助死亡合法化的支持者來說是一大挫折。在倫敦的英國國會中，目前針對英格蘭和威爾斯地區的類似法案也因爭議而陷入僵局。

儘管英國下議院去年6月通過「絕症成人（臨終）法案」（The Terminally Ill Adults (End of Life) Bill），但目前在上議院遭遇超過1000項修正提案而延宕。法案支持者認為這是反對者拖延戰術，但部分上議院成員則稱他們是在審慎審查法案、增強法案內容。

若法案未能在5月本屆議會會期結束前通過，將自動作廢。未來若要再度推動協助死亡合法化，則需重新提案，從頭開始。

「協助自殺」意指患者經醫師處方取得致命藥劑並自行服用，目前已在澳洲、比利時、加拿大、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、葡萄牙、西班牙、瑞士及美國部分地區合法，各地相關規範與資格標準依地區有所不同。