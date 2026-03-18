英航機師偷拍16女性愛片外流！鎖定空服員下手 筆電播音樂當掩護

英國一名任職於英國航空（British Airways）的機師，近日涉嫌在未經同意下偷拍與多名女性的親密行為並上傳網路，引發外界關注。根據「太陽報」（The Sun）報導，該名31歲男子疑似在全球飛行期間，利用過夜住宿機會與不同航空公司的女性發展關係，並暗中錄影，受害人數最多達16人，年齡介於24至36歲。

私密影片外流 受害者互相揭發

報導指出，事件曝光源於部分現任與前任伴侶發現，兩人之間的私密影片竟被上傳至成人網站，進而互相聯繫揭發真相。多名空服員之間甚至曾私下互相提醒，警告該名機師疑似有偷拍行為。

其中一名女性表示，她在2023年至2025年間遭偷拍，「在性行為過程中被錄影卻完全不知情」，直到另一名有相同遭遇的女性告知才察覺。她指出，對方會將筆電放在前方播放音樂，表面上螢幕是關閉的，但實際上卻在錄影，「如今影片已流傳至網路，才發現他對另外15名女性也做過同樣的事」。

鎖定不同航空女性 疑含維珍航空人員

另有女性在該男子電腦中發現多段影片，內容涉及不同女性與房間場景，甚至包含穿著其他航空公司制服者。消息人士指出，其中也包括維珍航空（Virgin Atlantic）的空服員，顯示該機師疑似刻意鎖定不同航空公司的女性下手。

此外，報導亦稱，該男子疑似會刻意遮蔽電腦鏡頭指示燈，以避免錄影行為被察覺。

倫敦警方介入 涉嫌偷窺遭逮

部分受害者已向倫敦警察廳（Metropolitan Police）報案。警方表示，已於3月5日逮捕一名31歲男子，涉嫌偷窺罪，案件源於3月3日接獲「未經同意拍攝並散布影片」的報案。目前該男子已獲准保釋，案件仍在調查中。

涉毒品疑雲 英航暫停其飛行職務

報導也指出，該機師被通報疑似涉及古柯鹼等毒品使用。英國民航主管機關表示，正檢視相關藥物濫用通報，並將採取適當措施。英國航空內部人士則透露，公司已暫停該機師的飛行職務，在警方調查完成前不得復飛，惟官方尚未發表進一步回應。

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