台裔宦瑞恩野鴨回家畫作 獲美馬里蘭州競賽冠軍

在當今這個「看臉」的時代，外貌吸引力常被視為通往幸福的捷徑，無論是社交媒體上的濾鏡，還是醫美產業的盛行，大眾普遍相信「長得越好看，人生就越順遂、越快樂」。然而，這份由美貌帶來的「幸福紅利」，在男女身上卻存在著意想不到的巨大落差。

2026-03-17 16:35