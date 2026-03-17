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台裔宦瑞恩野鴨回家畫作 獲美馬里蘭州競賽冠軍

中央社／ 紐約17日專電

16歲台裔美國學生宦瑞恩繪製的母鴨與小鴨巢中相依畫作，在美國馬里蘭州舉辦的野鴨郵票繪畫比賽中奪冠，作品將代表馬州參加全美「聯邦青少年野鴨郵票」繪畫競賽。

為推廣環境保護與生態保育，美國魚類及野生動物管理局（USFWS）每年舉辦「聯邦青少年野鴨郵票繪畫比賽」（Federal Junior Duck Stamp Contest），各州保育繪畫勝出者將角逐全美優勝。

16歲台裔美國學生宦瑞恩繪製的母鴨小鴨巢中相依畫作，在黑水國家動物保育區（Blackwater NationalWildlife Refuge）舉辦的馬里蘭州繪畫比賽中，獲得賽事最大獎，宦瑞恩的藝術啟蒙教師是僑務委員黃美鳳。

宦瑞恩作品名為「溫馨家」（Comforting Home），描繪母木鴨與小鴨們巢中溫馨相依，構圖用色細膩，母鴨與幼鴨羽毛紋理分明，光線層次分明生動。

這幅作品將代表馬州與全美各州優勝者角逐美國聯邦青少年野鴨郵票畫作全國冠軍，活動將於4月21日在位於維吉尼亞州瀑布教堂市（Falls Church）的魚類及野生動物管理局總部舉行。

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