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日內瓦國際發明展台灣捷報 奪14金展創新研發實力

中央社／ 蘇黎世17日專電

2026年第51屆瑞士日內瓦國際發明展於11日至15日舉行，共有35國、超過千件創新發明作品同場競技。台灣發明協會率45位參展者，攜43件作品赴瑞士參展，榮獲14金、19銀、8銅，成果亮眼，展現台灣卓越的創新研發實力。

台灣發明協會理事長張家菊表示，出發前一週遇美伊戰爭爆發，杜拜機場一度因領空關閉，影響航班，造成不少參展者面臨機票價格高漲與行程安排困難等挑戰。然而，台灣代表團克服萬難順利抵達，充分展現台灣發明家面對問題、突破困境的精神與實力。

展覽期間，駐瑞士代表王思為及駐日內瓦辦事處長李冠德親臨展館，為參展團隊加油打氣。

臺北榮民總醫院研發的作品─「含有蘿蔔硫素的複合纖維基材」表現傑出，榮獲雙金獎肯定。這項產品的發想來自許多產後婦女因乳房腫脹與不適，而中斷母乳哺餵。

為改善此問題，臺北榮總護理部督導長廖淑貞在國立陽明交通大學護理學院教授簡莉盈指導下進行研究，成功研發出「胸膜」，可有效緩解乳房腫脹等不適症狀。

達特富科技公司（Dr. Foot）研發的「AI智慧足鞋檢測與鞋墊處方系統」，榮獲雙金獎及泰國大會特別獎。這套系統整合逾35萬筆亞洲足型與處方資料，以及16萬多張足弓影像資料，透過生成式AI模型訓練分析，可精準辨識足部長、寬、足弓高度及拇趾角度等關鍵參數，將過往高度依賴人工經驗的驗配流程升級為數據化、標準化與可規模化的智慧系統，展現台灣智慧醫療與健康科技的創新應用。

康立全球（K-LINK）研發的「Jevion珍視佳負離子保健眼鏡」榮獲金牌及沙烏地阿拉伯大會特別獎。這項產品結合負離子與遠紅外線技術，具備過濾藍光、抗紫外線及促進眼周循環等功能，成功將創新科技與日常護眼需求結合，獲得國際評審高度肯定。

台灣代表團於這屆日內瓦國際發明展創下佳績，不僅展現台灣在醫療照護、智慧健康及生活科技領域的創新實力，也在國際舞台上展現台灣持續不斷的研發能量與創新成果。

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