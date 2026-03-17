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奈及利亞多起疑似自殺炸彈攻擊 造成至少23死、108傷

中央社／ 邁杜古利市16日綜合外電報導
圖為奈及利亞邁杜古里，一名保全人員在市場爆炸後站崗放哨。圖／美聯社
圖為奈及利亞邁杜古里，一名保全人員在市場爆炸後站崗放哨。圖／美聯社

奈及利亞東北部波諾州警方今天發布聲明說，首府邁杜古利市（Maiduguri）發生多起疑似自殺炸彈攻擊，造成至少23人喪生、108人受傷。

路透社報導，波諾州（Borno）過去17年來一直是奈及利亞伊斯蘭激進份子的主要活動據點，數千人在動亂中喪命、200萬人被迫流離失所。

2名安全消息人士及3位邁杜古利市居民告訴路透社記者，首起爆炸發生在市中心的郵局，隨後鄰近知名的週一市場（Monday market）也傳出爆炸。

另一起爆炸襲擊邁杜古利大學附設教學醫院，還有一起發生在東部的卡列里社區（Kaleri），這些爆炸都發生在傍晚時分。

波諾州警方在聲明指出，「初步調查顯示，這些事件由疑似自殺炸彈客發動」，但並未說明具體責任歸屬。

警方表示，目前市區已恢復平靜，安全部隊加強全市巡邏，以防止進一步攻擊，相關調查也正在進行中。

安全分析人士指出，這些攻擊帶有伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）組織的特徵，該組織與伊斯蘭國西非省（Islamic State West Africa Province）近期在波諾州加劇對奈及利亞軍方的攻勢。

邁杜古利市是波諾州治安相對良好的城市之一，但去年耶誕夜時，一名疑似自殺炸彈客在清真寺內引爆炸藥，造成至少5名信徒死亡、35人受傷。

除了奈及利亞東北部的反抗活動外，聖戰分子近來也逐步向西北部擴張，當地盜匪幫派頻繁從事綁架及對社區、學校的襲擊，造成嚴重破壞。

美國去年12月曾在奈及利亞西北部發動空襲，並已開始派遣少量部隊，協助訓練奈及利亞軍隊對抗武裝分子。

奈及利亞

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