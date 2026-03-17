Facebook（臉書）母公司Meta今天表示，Meta持續打擊假冒創作者的行為，在2025年已移除超過2000萬個假冒大型內容創作者的臉書帳號，讓與大型創作者相關的冒名檢舉量下降33%。

Meta發布新聞稿指出，臉書在動態消息與Reels短影片中優先推薦原創內容，同時降低非原創內容的觸及，這些努力已展現顯著成效，2025年下半年臉書原創Reels的觀看次數與時長，相較2024年同期接近翻倍成長。隨著原創內容在平台上的散播規模持續擴大，原創創作者在臉書獲得的收益機會也隨之增加。

臉書也更新原創性內容準則，更明確定義「原創內容」標準，鼓勵創作者產出優質內容，並優化推薦機制，讓原創內容更容易被看見。

例如，凡是由創作者或其個人檔案與粉絲專頁擁有者親自拍攝或製作的內容，即被視為臉書上的原創內容。針對Reels適度融入第三方內容的情形，若創作者現身影片中，並帶入全新資訊、觀點分析或對原有敘事有實質性的延伸與改編，則該影片將被視為原創內容。

若是重複或僅對他人貼文稍作編輯的內容，將被視為非原創內容並降低排序。例如重新上傳自己未參與創作的貼文，或僅添加邊框、插入字幕、調整速度等微幅修改。

此外，臉書持續開發全新工具，去年推出內容保護功能，自動保護創作者在平台上的原創Reels影片。當偵測到與這些影片相符的內容時，原創作者也能在第一時間採取行動，包括追蹤、封鎖或撤銷冒名影片；目前臉書正進階測試此項功能，未來將能偵測潛在冒名行為，讓創作者能在同一介面輕鬆提交檢舉。