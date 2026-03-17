京都動畫縱火案釀36死…青葉真司撤銷上訴 高院認定有效

在日本犯下「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案的青葉真司，一審被判死刑，並於去年撤回上訴。大阪高等法院今天駁回辯護律師的主張，認定青葉的撤訴有效。

日本放送協會（NHK）報導，青葉目前47歲，他2019年7月在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，殺害36名員工，並造成32人輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴並求處死刑。

此案經京都地方法院審理後，2024年1月25日判決青葉死刑。但青葉不服一審死刑判決，2024年2月7日提出上訴，由大阪高院負責審理。而青葉本人已在2025年1月撤回上訴，死刑定讞。

不過，青葉的律師主張撤訴無效，並向大阪高院提出上訴。

對此，大阪高院審判長伊藤壽今天決定駁回律師的上訴，原因是「可以明確看出（青葉）理解撤回上訴的意義。他雖然曾罹患妄想症，但其判斷能力本身並無問題，因此認定撤回上訴為有效是適當的判斷。」

「京都動畫公司」就此發布評論，「一想到罹難與受傷員工，以及他們的親友所懷抱的遺憾與悲痛，就令人心如刀割。我們明白只能依照法律規定，交由相關單位適當地處置與判斷。」

一名罹難動畫師的父親針對高院的認定表示，「我的兒子再也不會回來了，每每出現相關判決新動態，身為遺族，各種情緒就會湧上心頭，心情也隨之動搖。」

他並表示，「希望這樣的程序不要再繼續下去。也希望這名死刑犯能重新正視36人喪命的事實，以及生命的可貴，持續贖罪。」

另一名罹難女性動畫師的母親表示，「撤訴已經過一年了，都沒有得到相關聯絡，也很關心後續發展。我聽聞撤訴有效後感到相當驚訝，也希望這些（法律訴訟）不要再持續下去了」。