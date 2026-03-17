快訊

川普的「意外」說遭打臉 美官員爆料：戰前都警告過了

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 遭控貪汙北檢黑金組偵辦中

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

聽新聞
0:00 / 0:00

台韓旅日遊客數增加 外媒分析：陸客銳減「無災難性影響」

中央社／ 東京17日綜合外電報導
圖為民眾在日本鈴鹿市賞櫻的畫面。圖／美聯社
圖為民眾在日本鈴鹿市賞櫻的畫面。圖／美聯社

南韓取代中國成為日本第一大觀光客源國，旅日台灣遊客數也持續大幅增長。分析認為，觀光資源多元的日本具一定韌性，儘管從中國入境旅客數顯著減少，但「無災難性影響」。

CNBC報導，在東京居住一年多後，諾丁（KarinNordin）發現一件奇特的事：過去總是擠滿中國遊客的草津、藏王等溫泉小鎮，如今人潮稀疏許多。

這位33歲馬來西亞旅客年初從日本返國後告訴CNBC：「我們確實看到東京的中國遊客變少了。」

旅遊區的飯店價格似乎趨於穩定，不再像往年一樣在中國節日期間大幅飆漲。

諾丁的觀察反映出日本整體觀光現況。自從去年11月日本首相高市早苗發言引發兩國外交摩擦後，前往亞洲第三大經濟體的中國遊客隨之減少。

根據日本政府觀光局統計，1月從中國入境人數年減超過6成，但入境旅客總數只比去年同期減少4.9%。

去年12月中國旅客數暴跌43.3%，但來自所有國家的總入境人次卻年增3.7%。

在去年11月前，中國旅客一直是日本最大外國客群之一。

那麼，這些新增旅客從何而來？日本政府觀光局資料顯示，有更多來自南韓和台灣的旅客。光是1月，入境日本的南韓旅客數激增21.6%，首度超越中國，成為日本最大海外觀光客來源。1月來自台灣的旅客年增17%，總數接近中國旅客的兩倍。

澳洲昆士蘭州詹姆士庫克大學（James CookUniversity）餐旅管理高級講師坎布萊（ZilmiyahKamble）表示，鄰近國家民眾之所以喜愛日本，原因在於短途航班密集、日圓偏弱，以及日本長期以來在距離、文化熟悉度和安全性方面的良好形象。

被問到中國旅客減少時，坎布萊以電子郵件回覆CNBC表示，減少情況「顯著，但沒有災難性影響」。

她指出，中國為日本入境旅遊市場最重要客源之一，在零售、酒店和高級精品領域消費力強，但觀光資源本就多元的日本具一定程度的韌性。

與中國旅客多前往京都、大阪、東京等熱門觀光地點不同，其它國家旅客前往不同地區。

根據英國經濟研究機構牛津經濟公司（OxfordEconomics）2月27日報告分析，靜岡縣（富士山南面山腳所在）、奈良縣（以寺廟和鹿公園聞名）等地，因中國遊客減少明顯受到衝擊。

不過根據牛津經濟公司，福島受到台灣旅客青睞；愛媛縣的高爾夫球場和溫泉吸引南韓遊客；美國、澳洲和歐洲觀光客則喜愛廣島的歷史景點。

牛津經濟公司指出，「以日圓持續疲弱來看，我們認為整體旅客數仍將保持強勁，不過由於住宿短缺，人數要再進一步提升的可能性不高」。

那麼，中國遊客會回流嗎？

牛津經濟公司分析師認為，「短期內中國旅客人數不太可能迅速恢復」，日本企業正積極開拓其他客源。

分析師指出，百貨公司正加強針對東南亞國家協會（ASEAN）市場行銷，零售業者也增加歐美和東南亞旅客偏好的商品庫存，不再以中國遊客為主要行銷對象。

萬事達卡公司（Mastercard）亞太區首席經濟學家馬德威（David Mann）表示，中國旅客重返日本的時間難以準確預估，即使復甦，也可能是漸進式回流。

日本 南韓 觀光 中日關係

延伸閱讀

外國航空公司搶旅遊市場 招聘空服員「中國籍優先」

日本與台灣放寬打工度假簽證　開放申請第2次

相關新聞

台韓旅日遊客數增加 外媒分析：陸客銳減「無災難性影響」

南韓取代中國成為日本第一大觀光客源國，旅日台灣遊客數也持續大幅增長。分析認為，觀光資源多元的日本具一定韌性，儘管從中國入...

長得好看真吃香？最新研究：男性「美貌紅利」強大 女性不一定快樂

在當今這個「看臉」的時代，外貌吸引力常被視為通往幸福的捷徑，無論是社交媒體上的濾鏡，還是醫美產業的盛行，大眾普遍相信「長得越好看，人生就越順遂、越快樂」。然而，這份由美貌帶來的「幸福紅利」，在男女身上卻存在著意想不到的巨大落差。

哆啦A夢電影導演芝山努肺癌逝世 享壽84歲

日本動畫製作公司亞細亞堂今天在官網宣布，曾擔任「哆啦A夢」系列電影導演逾20年的芝山努，本月6日因肺癌過世，享壽84歲

祖克柏20歲開發臉書…年輕才有創意？專家破迷思：多數人巔峰在中期

在矽谷與藝術圈，青春總與靈光乍現劃上等號。從 20 歲創立Facebook的祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg），到年紀輕輕便橫掃葛萊美的泰勒絲（Taylor Swift），大眾媒體無一不再加深「創造力是屬於年輕人的遊戲」的刻板印象。甚至連愛因斯坦都據傳說出：「30 歲前沒對科學做出重大貢獻的人，這輩子都不會有了。」...

驅散孤獨、提升身心…毛小孩是解憂萬靈藥？最新研究打臉：不會增加幸福感

在社群媒體盛行的時代，毛小孩可愛的身影總被視為療癒生活的萬靈藥，許多飼主深信，寵物是快樂的源泉，能驅散孤獨並提升身心健康。過往無數心理學研究也曾背書，擁有一隻搖尾巴的夥伴對減壓大有裨益，但最新研究報告卻給出了不同答案。

赴日本打工度假不再限制「一生一次」 4月起開放台灣人二度申請

日本媒體報導，日本4月起將接受台灣青年二度申請打工度假簽證，藉此鼓勵台日民眾交流並強化雙邊關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。