台韓旅日遊客數增加 外媒分析：陸客銳減「無災難性影響」

南韓取代中國成為日本第一大觀光客源國，旅日台灣遊客數也持續大幅增長。分析認為，觀光資源多元的日本具一定韌性，儘管從中國入境旅客數顯著減少，但「無災難性影響」。

CNBC報導，在東京居住一年多後，諾丁（KarinNordin）發現一件奇特的事：過去總是擠滿中國遊客的草津、藏王等溫泉小鎮，如今人潮稀疏許多。

這位33歲馬來西亞旅客年初從日本返國後告訴CNBC：「我們確實看到東京的中國遊客變少了。」

旅遊區的飯店價格似乎趨於穩定，不再像往年一樣在中國節日期間大幅飆漲。

諾丁的觀察反映出日本整體觀光現況。自從去年11月日本首相高市早苗發言引發兩國外交摩擦後，前往亞洲第三大經濟體的中國遊客隨之減少。

根據日本政府觀光局統計，1月從中國入境人數年減超過6成，但入境旅客總數只比去年同期減少4.9%。

去年12月中國旅客數暴跌43.3%，但來自所有國家的總入境人次卻年增3.7%。

在去年11月前，中國旅客一直是日本最大外國客群之一。

那麼，這些新增旅客從何而來？日本政府觀光局資料顯示，有更多來自南韓和台灣的旅客。光是1月，入境日本的南韓旅客數激增21.6%，首度超越中國，成為日本最大海外觀光客來源。1月來自台灣的旅客年增17%，總數接近中國旅客的兩倍。

澳洲昆士蘭州詹姆士庫克大學（James CookUniversity）餐旅管理高級講師坎布萊（ZilmiyahKamble）表示，鄰近國家民眾之所以喜愛日本，原因在於短途航班密集、日圓偏弱，以及日本長期以來在距離、文化熟悉度和安全性方面的良好形象。

被問到中國旅客減少時，坎布萊以電子郵件回覆CNBC表示，減少情況「顯著，但沒有災難性影響」。

她指出，中國為日本入境旅遊市場最重要客源之一，在零售、酒店和高級精品領域消費力強，但觀光資源本就多元的日本具一定程度的韌性。

與中國旅客多前往京都、大阪、東京等熱門觀光地點不同，其它國家旅客前往不同地區。

根據英國經濟研究機構牛津經濟公司（OxfordEconomics）2月27日報告分析，靜岡縣（富士山南面山腳所在）、奈良縣（以寺廟和鹿公園聞名）等地，因中國遊客減少明顯受到衝擊。

不過根據牛津經濟公司，福島受到台灣旅客青睞；愛媛縣的高爾夫球場和溫泉吸引南韓遊客；美國、澳洲和歐洲觀光客則喜愛廣島的歷史景點。

牛津經濟公司指出，「以日圓持續疲弱來看，我們認為整體旅客數仍將保持強勁，不過由於住宿短缺，人數要再進一步提升的可能性不高」。

那麼，中國遊客會回流嗎？

牛津經濟公司分析師認為，「短期內中國旅客人數不太可能迅速恢復」，日本企業正積極開拓其他客源。

分析師指出，百貨公司正加強針對東南亞國家協會（ASEAN）市場行銷，零售業者也增加歐美和東南亞旅客偏好的商品庫存，不再以中國遊客為主要行銷對象。

萬事達卡公司（Mastercard）亞太區首席經濟學家馬德威（David Mann）表示，中國旅客重返日本的時間難以準確預估，即使復甦，也可能是漸進式回流。