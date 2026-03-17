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校外教學出意外…京都學生搭船翻覆 已知釀2死、14傷

中央社／ 東京17日綜合外電報導
日本京都府一群高中生昨天在校外教學期間，乘船到沖繩縣的美軍基地預定地附近時翻船。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成
日本京都府一群高中生昨天在校外教學期間，乘船到沖繩縣的美軍基地預定地附近時翻船。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成

日本京都府一群高中生昨天在校外教學期間，乘船到沖繩縣的美軍基地預定地附近時翻船。日本海巡單位今天宣布，扣除兩名死者之外，共有14人受傷，傷者大多為學生。

「京都新聞」報導，這群高中生來自京都府京田邊市的同志社國際高中，他們昨天分坐兩艘船在沖繩縣名護市邊野古地區近海航行，不料這兩艘船翻覆後，一名女高中生與男性船長不幸罹難。

事發地點的海域是美軍普天間基地遷址的預定地。

而日本第11管區海上保安本部今天上午宣布，扣除罹難女學生與男性船長之後有19人乘船，其中有12名學生加上2名船員共14人受傷。有一名學生手指骨折，其他傷者的傷勢包含下巴受傷。

根據海上保安部說明，罹難的女學生身穿救生衣的狀態下，在翻覆的船體下被尋獲，不過她獲救時已經陷入昏迷，而目前還在調查罹難的船長是否有穿救生衣。

日本放送協會（NHK）報導，海上保安本部表示，第一艘船翻覆後約兩分鐘後，第二艘船也跟著翻覆。由於事故現場水深突然變淺，因此容易出現大浪。海上保安本部研判當時可能斷斷續續地出現大浪，正在調查事發時的具體狀況。

同志社國際高中今天稍早召開記者會時，校長西田喜久夫公開致歉，「對此感到極度驚愕與悲痛，使在校生家屬及相關人士擔憂，對此深表歉意。」

根據學校說明，學校從2015年左右起，開始以和平學習為目的安排邊野古地區參訪活動，並從3年前開始安排學生坐船參觀上述海域。

翻覆的兩艘船原本用於遷址工程抗議活動，但校方強調，參與校外教學的學生並未參與或協助抗議。

事發當時，當地已發布海浪注意報，但船長於出航前未告知教師這個情況，最終決定由船長自行判斷。

而校方預計在本月24日召開家長說明會，說明事故的詳情。

校外教學 日本 京都

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