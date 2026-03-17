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哆啦A夢電影導演芝山努肺癌逝世 享壽84歲

中央社／ 東京17日綜合外電報導
芝山努，本月6日因肺癌過世，享壽84歲。圖擷自亞細亞堂
芝山努，本月6日因肺癌過世，享壽84歲。圖擷自亞細亞堂

日本動畫製作公司亞細亞堂今天在官網宣布，曾擔任「哆啦A夢」系列電影導演逾20年的芝山努，本月6日因肺癌過世，享壽84歲。

日本TBS電視台報導，亞細亞堂公司的官網也指出，芝山努曾任該公司前代表取締役社長，他曾在「根性青蛙」、「天才妙老爹」等動畫擔任作畫監督，並擔任「哆啦A夢」系列電影的導演超過20年。

另外，在電視版「哆啦A夢」中，他擔任總導演一職，並於「忍者亂太郎」、「櫻桃小丸子」等多部作品中擔任導演或總導演。

亞細亞堂公司也在官網聲明表示，「全體員工由衷感謝他的盛情與溫暖支持」，喪禮已經依家屬意願低調舉行完畢。謝絕花圈、奠儀、弔唁等，之後會再另行公告追思會的時間與地點。

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