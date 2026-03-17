祖克柏20歲開發臉書…年輕才有創意？專家破迷思：多數人巔峰在中期

在矽谷與藝術圈，青春總與靈光乍現劃上等號。從 20歲創立Facebook的祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg），到年紀輕輕便橫掃格萊美的泰勒絲（Taylor Swift），大眾媒體無一不加深「創造力是屬於年輕人的遊戲」的刻板印象。甚至連愛因斯坦都據傳說出：「30 歲前沒對科學做出重大貢獻的人，這輩子都不會有了。」然而，創造力科學專家基思·索耶（Keith Sawyer）在深入研究數千名創作者後提出了不同見解。

據美媒《Psychology Today》報導，儘管大眾迷信青春與創意的共生關係，但一項發表於《解釋創造力》（Explaining Creativity）的科學分析指出，創造力並非年輕人的專利，大多數人的創意巔峰，其實出現在職業生涯的「中期」。

研究人員分析了跨越數十年的數據，範圍涵蓋科學家、畫家到作家，發現創造力與職業年齡（在該領域投入的時間）之間呈現一種「倒U型函數」。這意味著，隨著經驗累積，生產力會不斷爬升直至巔峰，隨後才緩慢下滑。有趣的是，諾貝爾獎得主通常既不是20歲的熱血青年，也不是接近退休的元老，而是正處於職業馬拉松中段的資深專業人士。

索耶強調，這項研究揭示創造力的真相其實是「數量決定質量」。數據顯示，創作者產出最偉大作品的那一年，通常也是他們產量最豐碩、最「多產」的一年，無論是發明家申請專利，還是畫家創作畫作，成功創意的核心在於持續的產出，而非瞬間的運氣。也就是說，那些驚世駭俗的傑作，往往是埋藏在大量作品中的必然結果。

然而，不同領域的「保鮮期」也有所不同。研究解釋，物理學家與畫家確實傾向在30歲左右達巔峰，但生物學家與社會科學家則常在40歲後，才迎來高光時刻；至於作家與哲學家，其創意輸出甚至能穩定持續至退休。這同時與1966年的一項研究大致吻合，該研究顯示科學家和藝術家比歷史學家和心理學家等學者更早達到巔峰。

對此，索耶整理了幾條可能有助於極大化創意產出的方法：

1.努力並積極完成工作

目標永遠是將自身的創作推向世界。

2.不要把所有時間都花在同一個想法上

無論這想法有多麼精妙偉大，多方下注以增加機會，銘記「數量決定質量」。

3.接受某些職業比其他職業更早達到巔峰

考慮在30或40多歲時轉換跑道，以捕捉多個巔峰期。

4.如果想追求快速成名，可選擇早期達峰的職業

例如數學、科學、電腦和工程等，但如果你想要持久的創意生活，請看向文學、歷史、哲學的領域。

此外，索耶還提到，「跨代協作」也被視為突破年齡瓶頸的終極藥方。當年過五旬的音樂大師伯恩斯坦（Leonard Bernstein）從年輕學生身上汲取靈感，或是20歲年齡差的佩吉（Larry Page）與施密特（Eric Schmidt）共同打造 Google，這種結合「年輕直覺」與「資深智慧」的合作，證明了創造力不應被生理年齡束縛。