快訊

伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

聽新聞
0:00 / 0:00

赴日本打工度假不再限制「一生一次」 4月起開放台灣人二度申請

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本媒體報導，日本4月起將接受台灣青年二度申請打工度假簽證。圖為日本街景。 歐新社
日本媒體報導，日本4月起將接受台灣青年二度申請打工度假簽證。圖為日本街景。 歐新社

日本媒體報導，日本4月起將接受台灣青年二度申請打工度假簽證，藉此鼓勵台日民眾交流並強化雙邊關係。

此前日本台灣交流協會已正式公告，日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這是繼南韓、加拿大與斯洛伐克後，日本第四度提高打工度假簽證的申請上限次數。

這類簽證限制在18歲至30歲的青年，申請者或允後可在日本居住與工作長達一年，而日本也提供給31個國家與地區的公民使用。

日媒指出，每年有超過3,000台灣青年利用打工度假簽證赴日。

延伸閱讀

不還錢跑路回國！他揭陸生「刷爆日本信用卡+欠租」離譜行徑…下場慘了

高齡勞工再就業 可續領退休金

想出國留學又怕燒錢？他教「省錢5技巧」幫你圓夢：顧貓狗也能拿錢

相關新聞

驅散孤獨、提升身心…毛小孩是解憂萬靈藥？最新研究打臉：不會增加幸福感

在社群媒體盛行的時代，毛小孩可愛的身影總被視為療癒生活的萬靈藥，許多飼主深信，寵物是快樂的源泉，能驅散孤獨並提升身心健康。過往無數心理學研究也曾背書，擁有一隻搖尾巴的夥伴對減壓大有裨益，但最新研究報告卻給出了不同答案。

赴日本打工度假不再限制「一生一次」 4月起開放台灣人二度申請

日本媒體報導，日本4月起將接受台灣青年二度申請打工度假簽證，藉此鼓勵台日民眾交流並強化雙邊關係。

玩真心話大冒險！星13歲女被奪初夜 27歲男網友重判入獄+打鞭

新加坡一名27歲男子因性侵13歲女孩被判入獄9年5個月，並打鞭6下。女子在社交應用程式認識該男子，並在家中飲酒後發生性關係，未使用安全措施，面臨懷孕和感染風險。

氣炸鍋底部不燙卻會「破壞廚房」？ 專家教2招：避免流理台受損

氣炸鍋無疑是近年來最受歡迎的廚房神機，徹底改變了現代人的料理習慣。然而，英國廚房裝修專家近日警告，許多人使用氣炸鍋的方式其實「大錯特錯」，一個看似無害的收納習慣，可能正在不知不覺中毀掉你家的流理台。

新鐵路橋啟用 新州直達紐約通勤列車恢復正常

位於新澤西境內的美鐵「東北走廊」上跨哈肯薩克河的波特北橋(Portal North Bridge)宣布完工，並於16日(周一)啟用，此前因轉線工程而大量削減班次的美鐵及新澤西通勤鐵路，將全部恢復正常運營；該座橋也成為整個「門戶計畫」(Gateway Program)中最早完成的標誌性工程。

面試最大錯誤曝光！五星飯店總經理教戰：至少準備4個問題

商業內幕報導，新加坡希爾頓酒店總經理Michael Janssen表示，許多求職者在面試時最大的問題是過於羞怯，「問得太少」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。