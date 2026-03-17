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赴日本打工度假不再限制「一生一次」 4月起開放台灣人二度申請
日本媒體報導，日本4月起將接受台灣青年二度申請打工度假簽證，藉此鼓勵台日民眾交流並強化雙邊關係。
此前日本台灣交流協會已正式公告，日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這是繼南韓、加拿大與斯洛伐克後，日本第四度提高打工度假簽證的申請上限次數。
這類簽證限制在18歲至30歲的青年，申請者或允後可在日本居住與工作長達一年，而日本也提供給31個國家與地區的公民使用。
日媒指出，每年有超過3,000台灣青年利用打工度假簽證赴日。
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