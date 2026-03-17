驅散孤獨、提升身心…毛小孩是解憂萬靈藥？最新研究打臉：不會增加幸福感

在社群媒體盛行的時代，毛小孩可愛的身影總被視為療癒生活的萬靈藥，許多飼主深信，寵物是快樂的源泉，能驅散孤獨並提升身心健康。過往無數心理學研究也曾背書，擁有一隻搖尾巴的夥伴對減壓大有裨益，但最新研究報告卻給出了不同答案。

據美媒《Psychology Today》報導，儘管大眾普遍認為養寵物能增加幸福感，但一項發表於《應用生活品質研究》（Applied Research Quality Life）的最新科學發現卻投下了震撼彈。這項由澳洲墨爾本大學科學家馬克西姆·阿南耶夫（Maxim Ananyev）領導的研究指出，平均而言，養寵物並不會提升個人的生活滿意度、心理健康，也無法有效降低孤獨感。

研究人員分析了澳洲 HILDA（家庭、收入和勞動力動態）長達數十年的縱向數據，其研究設計極具說服力，並特別對比了維多利亞州因政策改變，例如允許租屋者養寵物等，而新加入「鏟屎官」行列的族群；結果發現，養寵物這件事對心理健康的影響呈現一種詭異的「抵銷效應」。

心理學家塞巴斯蒂安·奧克倫堡（Sebastian Ocklenburg）博士指出，寵物與主人的關係並非如童話般單純，雖然寵物能提供情感支持，但飼主也常面臨極端的壓力源，例如：面對未經訓練、具攻擊性甚至會咬人的犬隻，將會帶來巨大的挫敗感；當寵物生病時，飼主往往陷入深度的焦慮與憂慮，而寵物醫療帳單更常成為壓垮飼主經濟與心理健康的最後一根稻草。

研究解釋，這並非全盤否定寵物的價值，而是說明「個體差異」被平均化了。雖然某些飼主確實因為毛小孩而獲得了巨大的幸福感，但另一部分人卻因為飼養過程中的種種難題，導致心理健康惡化。也就是說，寵物帶來的正面情緒與負面壓力在數據上幾乎相互抵消，使得整體結果呈現「無顯著關聯」。

研究最後表示，這項高品質的大數據研究修正過往因樣本偏差，例如只有快樂的飼主才願意參與調查，而產生的過度樂觀結論。這也顯示養寵物或許能為事業或生活增添色彩，但牠們並非解決孤獨或心理問題的特效藥。