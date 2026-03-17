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玩真心話大冒險！星13歲女被奪初夜 27歲男網友重判入獄+打鞭

香港01／ 田中貴／報導
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

年輕人入世未深，玩遊戲都可能遭人有機可乘！新加坡1名13歲女童獲男網友邀請，上門玩「真心話大冒險（Truth or Dare）」，其間接受「挑戰」和男網友親熱，最終被奪去初夜，而且過程沒有做安全措施。男網友事後被控1項強姦和1項性侵未成年少女罪名，被告承認其中1項，法官裁定被告入獄9年5個月，打鞭6下。

開設社交程式帳戶　其間結識男網友

當地媒體於今年3月報導，受害人如今16歲，但案發時只有13歲，為了保護其身分，法庭下令媒體不得刊登任何可能洩漏其身份的資料，但27歲男被告陳俊傑（譯音）則不在此限。案發於2023年4月初，受害人為了結識更多朋友，在社交程式「OMI」開設帳戶，其間認識陳男，他們隨後交換聯絡方法，透過telegram繼續聊天。

接受「挑戰」親熱　被奪初夜

同年4月6日，陳男邀請受害人見面飲酒，詢問在何處見面，受害人當時已表示自己只有13歲，若在公共場所飲酒有機會被捕。陳男便建議前往其住所飲酒，受害人同晚11點多赴約，他們在客廳飲酒，並玩「真心話大冒險」。其間受害人接受陳男挑戰，換上對方上衣，坐在其大腿上，他們隨後接吻，繼而口交和無套性交。隔日（7日）凌晨2時許，受害人離開陳男住所回家。

受害人無人傾訴　相關經歷發佈在instagram限時動態

事後受害人覺得自己行為愚蠢，責怪自己將初夜獻給陳男，並和對方斷絕聯繫。由於無人傾訴，她將相關經歷發佈在instagram限時動態，希望有人見狀和她聊天。同年7月31日，學校1名輔導員輾轉見到相關內容，於是通知受害人父母。受害人在父母追問下仍然守口如瓶，母親同年8月9日報案。

男被告被重判入獄9年5個月　打鞭6下

警方經調查後拘捕陳男，陳男被控1項強姦和1項性侵未成年少女罪名，檢察官指出，被告明知受害者尚未成年，仍然邀請對方到家中喝酒，最後發生性關係，明顯明知故犯，加上被告事發時沒有採取到任何安全措施，令到受害人面對懷孕和感染性病的風險，所以有必要嚴懲。被告承認其中1項罪名，餘項交由法官判刑時考慮，法官經審理後，裁定被告入獄9年5個月，打鞭6下。

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文章授權轉載自《香港01》

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