義古城佛倫蒂諾歡迎台灣客探索 考古文化亮點多

義大利中部佛倫蒂諾等4古城，為申請2028義大利文化首都，近日邀中央社等外媒見證當地古老「埃爾尼克人」巨石文化，迎賓海報熱情印上台灣。佛倫蒂諾不僅保存古羅馬劇場及罕見碑文，也是二戰反納粹英雄神父的家鄉，是考古與文化重鎮。

義大利中部阿納尼（Anagni）、費羅里（Veroli）、阿拉特里（Alatri）、佛倫蒂諾（Ferentino）等4座古城，源於西元前數世紀就存在的「埃爾尼克」（Ernici）民族，特色是善用巨石建築。

4座古城近期首度聯合以埃爾尼克巨石（HernicaSaxa）名義申請義國文化首都。中央社應4位市長邀訪，介紹當地獨特風土民情，城內各處貼滿的介紹海報，也都熱情印上「台灣」字樣。

●自古為軍事防禦重地 保存古羅馬劇場遺跡

佛倫蒂諾市長費歐雷塔（Piergianni Fiorletta）親自導覽，他告訴中央社，此城擁有綿延2.5公里的衛城，留下許多重要城門遺跡，例如血腥之門（PortaSanguinaria）、卡薩馬利拱門（Archi di Casamari），顯示在古代即是軍事防禦重地。

佛倫蒂諾也完美保留眾多古羅馬遺跡。佛倫蒂諾今年3月完成維修，開放一個罕見考古寶藏，是西元2世紀左右留下的「昆提諾普斯柯石碑」（Il testamento diAulo Quintino Prisco）。這個巨型石碑是為紀念古羅馬一位地方行政官昆提諾普斯柯，其上古文字記載他將遺產捐贈給佛倫蒂諾，用途是每5年一度在他的生辰紀念日，向市民發放現金與麵包、葡萄酒。

佛倫蒂諾積極修復古蹟的例證，還包括去年9月重新開放一座保存十分良好的古羅馬劇場。費歐雷塔指著城牆外緣留下的圓形印記說，這些標誌證實遺跡可追溯至西元1、2世紀時期，大約是古羅馬皇帝圖拉真的時代，「劇場整修竣工後已收到許多藝文團體的演出預約，盼能盡快重現此一具有歷史意義榮景。」

外媒團並搶先預覽正在籌備中的考古博物館（Museo Archeologico），內有古羅馬圖拉真時代石柱等文物，預計2個月後才會開幕。

●近代名人多 對抗納粹英勇神父、現任外長

佛倫蒂諾在義大利近代政治史佔有一席之地，出過不少名人。其中一位是神父莫羅西尼（GiuseppeMorosini），他曾在二次世界大戰時奮力對抗納粹，被納粹關押凌虐卻堅持不供出同伴的姓名，最後在1944年4月3日被處決。

義大利名導演羅塞里尼（Roberto Rossellini）1945年的經典之作「不設防城市」（Roma Città Aperta），靈感即來自殉道神父莫羅西尼的生平故事。每年4月3日當地都會舉行莫羅西尼紀念儀式，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）2024年親自出席致敬。

義大利現任副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）的母親也來自佛倫蒂諾。市長費歐雷塔告訴中央社，塔加尼不只是該城榮譽市民，且每年5月1日都會來此地參加守護聖人殉道者聖安博（Sant'AmbrogioMartire）的紀念節慶。節慶主要活動是由人們肩扛著聖安博騎馬聖像遊行，同時會舉辦市集、音樂晚會。