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英國男子疝氣手術後痛苦難當 赴台就醫稱復原良好

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導

英國1名男子在當地醫院接受疝氣手術後痛苦難當、甚至數月站不起來，最後找到適合的台灣外科醫師赴台治療，強調術後復原良好，並控訴過去那段經歷影響原本的工作和家庭生活。

英國廣播公司（BBC）報導，現年39歲的英屬曼島（Isle of Man）民眾史密斯（Kevin Smith）2021年時在當地諾伯爾醫院（Noble's Hospital）接受一項針對小型疝氣的手術，原本症狀未造成他身體不適。

不過，代理外科醫師執刀過程中植入網膜（surgicalmesh），讓史密斯在術後麻醉消退後感到痛苦難當，甚至長達數月站不起來；該醫師現已不在這家醫院工作。

曼島醫護管理局（Manx Care）表示，「十分重視任何有關醫療照護的疑慮」。

史密斯說：「我手術後醒來發現痛苦難當…手術前我沒有症狀、沒有疼痛，也沒任何問題。術後醒來卻痛到起不了身。」

他指出術後僅獲得止痛和神經阻斷劑等處置，病情仍未好轉；同時，院方始終未討論自體組織修復等其他治療選項。

史密斯說，他有意赴英國接受矯正手術，但獲悉英國國民保健署（NHS）無法提供相關療程，也負擔不起私家醫療的費用。

為了解決問題，他決定海外就醫，最後在台灣找到採自體組織技術治療疝氣的外科醫師，來台接受治療。

為加入台灣全民健康保險體系，史密斯在台灣找到一份能提供他醫療保險的教職，使他能接受手術。

史密斯形容，他在台灣術後康復的過程與曼島的經歷天差地遠。

史密斯談到在曼島動手術那段經歷時說，「我在床上躺了6週」，但赴台接受手術後，「甚至術後2天就能上下樓梯，還能自己做飯…我覺得自身狀態良好。」

他補充說，「當外科醫師聽到我解釋自己在諾伯爾醫院動手術的內容，他們大感震驚…這個網膜已摧毀我5年來的生活。」

史密斯同時感到憤怒，因為他「被迫長期忍受這種疼痛，錯過許多事」。

「我被迫遠赴世界另一端，自己查資料、找醫師且自行負擔費用，我為了這段過程犧牲許多…我可能得需花費數年時間，才能彌補這段過程中的經濟損失。」

他並表示，這段遭遇已對他生活中的各方面造成影響，包括工作和家庭。

曼島醫護管理局表示，基於病患隱私，不便對個案發表置評，但「會透過臨床及申訴流程仔細檢視相關議題，包括臨時或代理醫師提供的醫療照護」。

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