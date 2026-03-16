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氣炸鍋底部不燙卻會「破壞廚房」？ 專家教2招：避免流理台受損

聯合新聞網／ 綜合報導
氣炸鍋近年來廣受歡迎，但機器的擺放收納習慣也應注意。示意圖／ingimage
氣炸鍋近年來廣受歡迎，但機器的擺放收納習慣也應注意。示意圖／ingimage

氣炸鍋無疑是近年來最受歡迎的廚房神機，徹底改變了現代人的料理習慣。然而，英國廚房裝修專家近日警告，許多人使用氣炸鍋的方式其實「大錯特錯」，一個看似無害的擺放收納習慣，可能正在不知不覺中毀掉你家的流理台。

據《每日郵報》報導，多數家庭習慣為氣炸鍋在廚房找個好角落，然後就長年將它擺在那裡。然而，廚房裝修品牌「Vogue Worktops」專家西蒙·羅伯茨（Simon Roberts）指出，這正是問題所在。

羅伯茨解釋，雖然氣炸鍋底部摸起來不像熱鍋那樣滾燙，但當它每次連續運轉20到30分鐘時，熱能會持續在底部與後方積聚。「日復一日的熱能傳導，會讓某些材質的檯面開始產生病變。這種損害是漸進式的，通常過了很久才會被發現。」

不同材質的檯面會出現不同的受損狀況：

美耐板檯面： 經常受熱處會開始出現細微的波紋，甚至發生起泡、剝離的現象。

實木檯面： 長期受熱會使木材逐漸變乾，留下淡淡的斑塊或造成局部褪色。

人造石或工程材料： 即便是較堅硬的材質，若同一個區域反覆承受高溫與散熱孔吹出的熱風，久了也會出現失去光澤的黯淡斑點。

要防止流理台提早報銷，羅伯茨建議民眾採取以下兩個簡單的防護措施：

1. 增加隔熱緩衝層： 在氣炸鍋下方墊一塊耐熱墊、隔熱架，避免熱氣直接緊貼著流理台表面。

2. 定期幫家電「搬家」： 偶爾稍微移動氣炸鍋，避免熱能集中在單一區塊。

氣炸鍋 廚房

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