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比利時政府補助CCS計畫獲准 15年封2000萬噸碳排
歐盟執委會批准一項2.6億歐元（約新台幣95億）的比利時國家補助計畫，用於挹注在安特衛普（Antwerp）的Kairos@C碳捕捉與封存（CCS）項目。
國家補助計畫是歐盟成員國政府利用國家資源給予特定企業或行業的優惠支持。但根據歐盟運作條約（TFEU）規定，成員國國內任何可能扭曲歐盟內部市場競爭的國家援助，都必須事先提交歐盟執委會審查與批准。
綜合碳產業新聞網站Carbon Herald等外媒報導，歐盟執委會批准的是比利時政府資助Air Liquide與巴斯夫（BASF）兩家業者合作的碳捕捉與封存計畫。
兩家公司共同開發的Kairos@C項目，目標是把他們在比利時安特衛普工廠產生的溫室氣體（生產氫、氨和環氧乙烷過程所產出）捕集後，再將這些二氧化碳深埋在北海的海底岩層中永久封存，形成一條跨國CCS價值鏈。
比利時政府表示，這項計畫將透過減少能源密集型化工生產的碳排，協助實現比利時及歐盟的氣候目標。
Kairos@C項目預計15年內減少約2000萬噸的溫室氣體淨排放量，並讓工廠具備生產低碳氫與低碳氨的能力，有助於推動工業供應鏈去碳化。
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