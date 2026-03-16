野豬逛進柏林購物中心 德國城市野生動物管理引討論

近日一頭野豬闖入柏林購物中心引發關注。學者指出，城市綠地增加、食物充足及氣候變遷提高幼豬存活率，使野豬逐漸走入住宅區。面對野豬族群擴張，如何在公共安全與野生動物保護之間取得平衡，成為德國都市治理的新課題。

德媒報導，柏林警方通報，一頭野豬13日早晨進入柯本尼克區（Köpenick）一處購物中心，並在商場內徘徊，警方到場後封鎖現場，並向柏林動物園尋求麻醉支援。

野豬在德國城市遊蕩並非罕見現象，近年來，野豬越來越頻繁出現在城市公園、花園甚至住宅區，牠們會翻挖草坪尋找昆蟲與蚯蚓，也常進入花園覓食水果或球根植物，偶爾還會與人或寵物發生衝突。

首都柏林野豬擴張情況尤其受到關注，官方估計，市區目前已有超過5000頭野豬棲息，加上周邊布蘭登堡邦城鎮的族群，大柏林都會區成為野豬重要棲息地。

柏林自由大學獸醫學者格魯伯（Achim Gruber）日前接受明鏡週刊（Der Spiegel）採訪時指出，城市環境對野豬而言幾乎是「天堂」，因為這裡有充足食物、眾多藏身處，而且幾乎沒有天敵。

「城市野豬」行為也與在森林活動的野豬出現差異，柏林萊布尼茲野生動物研究所（Leibniz-IZW）透過GPS項圈追蹤野豬移動軌跡，結果顯示城市野豬更常在夜間去住宅區活動，甚至白天也不太畏懼人類；相較之下，森林中的野豬在距離人類約90公尺時就會逃離。

研究人員分析，行為差異來自於城市母豬的經驗傳承，牠們會將「人類威脅較低」的經驗傳授給幼豬，使城市適應行為代代延續。

氣候變遷也被認為有助整體野豬數量增長，冬季氣溫升高使幼豬存活率提高，母豬生育季節也從過去主要集中在2月至5月，逐漸延長至全年，每胎通常可產下5至8隻幼豬。

隨野豬數量增加，城市居民的不安也正上升，有柏林居民表示，野豬曾闖入自家庭院啃食果樹，甚至撞壞花園大門；也有人擔心夜間散步或遛狗時可能遭遇野豬，部分地區甚至曾發生野豬攻擊行人或咬死寵物犬的案例。

如何管理城市野豬因此成為地方政府與居民持續討論的議題，當前德國法律將野豬視為「無主野生動物」，一般情況下政府並不直接負責，但若涉及公共安全，例如攻擊人類或造成交通事故，地方政府就必須介入處理。

目前德國採取多種方式控制野豬數量，包括允許持證獵人在城市綠地夜間狩獵、設置捕捉陷阱，以及呼籲居民不要隨意餵食野生動物或把廚餘及園藝廢棄物放置室外。