面試最大錯誤曝光！五星飯店總經理教戰：至少準備4個問題

東日本大地震發生至今屆滿15年。據統計至2026年2月底，宮城縣內罹難者達1571人，目前仍有1215下落不明。隨時間的過去，尋獲的難度攀升，但宮城縣警方「地震失聯與失蹤者搜查班」從未停止運作。他們持續調查，期盼讓遺骸回到家人身邊。

2026-03-16 11:49