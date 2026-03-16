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面試最大錯誤曝光！五星飯店總經理教戰：至少準備4個問題

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
求職者與招募人員面談示意圖。路透
求職者與招募人員面談示意圖。路透

商業內幕報導，新加坡希爾頓酒店總經理Michael Janssen表示，許多求職者在面試時最大的問題是過於羞怯，「問得太少」。

Janssen建議求職者至少準備四到五個問題，主動了解公司運作與業務情況，或請教主管的職涯歷程。這不僅能展現對職位的興趣，也有助於判斷這份工作是否真的適合自己。

Janssen本人也是從基層做起。他早年在德國以餐廳服務生起步，之後進入飯店廚房工作，最終一路晉升至高階管理職，目前帶領超過500人的團隊。他特別喜歡在面試中詢問應徵者的夢想與長期職涯目標，希望找到有企圖心、敢於設定遠大目標的人。他認為，即使起點低微，也應勇於想像更高的職涯目標。

廚房 德國 求職

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