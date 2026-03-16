京都高中修學旅行船在沖繩邊野古外海翻覆 2死

沖繩縣名護市邊野古外海今天發生船隻翻覆事故。載有來自京都府高中生的兩艘船在海上翻覆。相關人士透露，截至下午已確認2人死亡，分別為一名女高中生與一名男性船長。

琉球新報報導，據了解，事發時船上乘客為京都府同志社國際高中學生，他們正進行修學旅行中的和平學習活動，前往邊野古海域考察。該海域目前正因美軍普天間飛行場搬遷計畫而推進新基地建設。

相關人士表示，兩艘翻覆船隻共載有18名高中生與3名船員。所有學生當時均穿著救生衣。

日本海上保安廳第11管區海上保安本部指出，翻覆的船隻分別為總噸位未滿5噸的「平和丸」與總噸位1.9噸的「不屈」。平和丸」上有12人，「不屈」上則有9人。

相關單位仍在調查事故發生的詳細原因。