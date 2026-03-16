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瑞士媒體：公車縱火凶嫌苦於慢性病 多重壓力下犯案

中央社／ 記者郭芳君蘇黎世16日專電

瑞士小鎮凱爾澤斯（Kerzers）10日發生公車起火事件，釀6死5傷。凶嫌為死者之一，是一名65歲的男性，長期苦於慢性病。研究此案的法醫精神科醫師表示，嚴重的社會案件通常成因複雜，壓垮凶嫌的最後一根稻草應是社交隔離。

瑞士媒體報導，凶嫌羅傑（Roger K.）過去20年住在伯恩州阿爾貝格鎮（Aarberg）的社會救濟住宅。他原本是司機，但因患有肌肉相關慢性病而失業。

案發前，羅傑離開社會救濟住宅，在伯恩鄉間一處農莊租用露營車車位，住在露營車裡。由於無力支付租金，農莊主人要求他在3月底前搬離。

事發前不久，羅傑因健康狀況不佳住進當地醫院，但隨後擅自離院。院方報案，將他列為失蹤人口，直到案發當天，警方仍無法掌握他的行蹤。

案發後，警方搜查羅傑停放在農場的露營車，發現車內堆滿高濃度烈酒與大量雜物。

瑞士法醫精神科權威柯希納（Johannes Kirchebner）在瑞士廣播電視台（SRF）的訪問中分析，患有慢性疾病、無力支付帳單，以及被房東要求限期搬離等多重壓力交織令人難以承受，但最終導致羅傑自殺並傷害他人的主因，可能是長期處於社交隔離狀態，缺乏社會支持。才在最後一刻，做出令人遺憾的傷害事件。

羅傑過去也曾在公共場合引發關注。2019年，他將自己關在瑞士廣播電視台大樓的郵務辦公室內，揚言要傷害自己。警方隨後將他制伏並送醫；羅傑沒有受傷，事件中也無他人受傷。

他也曾於2020年向瑞士展望報（Blick）投書，表示自己一生勤奮工作，但長期受嚴重肌肉疾病所苦。

瑞士郵政公車公司總經理瑞葛利（Stefan Regli）接受瑞士報紙「星期展望」（SonntagsBlick）採訪時表示，一般駕駛訓練中，司機都有應對棘手乘客與消防安全方面的練習。讓駕駛在日常工作中有安全感，也是公司的任務。他們會在這方面繼續給予支持，並進行實作的相關練習。

瑞葛利說，郵政巴士公司計畫於今天下午2時舉行全瑞士的默哀活動。自願參與的駕駛屆時將短暫停駛幾分鐘，為火災罹難者與傷者默哀。（編輯：謝怡璇/陳妍君）1150316

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瑞士 慢性病

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