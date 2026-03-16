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僅有1小節遺骸…最新科學技術比對 日311強震失蹤女童回家了

聯合新聞網／ 綜合報導
在311地震中失蹤的6歲女童，終於在最新科技的協助下返家。 示意圖／Ingimage
在311地震中失蹤的6歲女童，終於在最新科技的協助下返家。 示意圖／Ingimage

東日本大地震發生至今屆滿15年。據統計至2026年2月底，宮城縣內罹難者達1571人，目前仍有1215人下落不明。隨時間的過去，尋獲的難度攀升，但宮城縣警方「地震失聯與失蹤者搜查班」從未停止運作。他們持續調查，期盼讓遺骸回到家人身邊。

根據仙台放送報導，2023年時，清潔作業員在氣仙沼市海岸發現極小的下顎骨與牙齒。警方研判極可能是震災失蹤的孩童。因骨骼受損嚴重，無法進行一般的DNA檢驗。搜查班遂向東北大學等機構求助，使用「粒線體DNA鑑定」，從牙齒表面採樣的蛋白質進行「蛋白質體解析」技術。經多次比對，於2025年10月確認為岩手縣當年僅6歲的失蹤女童山根捺星。

距離女童失蹤已過14年。交還遺骨時，母親平靜地說出家屬複雜的心情。坦言歷經多年，孩子終於回到身邊，但只能以骸骨的形式歸來，讓父母喜憂參半。儘管悲傷無法抹滅，女兒的歸來確實為家中帶來改變。母親表示，雖然看不見捺星的身影，但家裡多了一絲溫暖，家人談論她的次數增加，每天進出家門時，也會對著她說聲「我回來了」。

搜查班警部京野裕也回憶，地震當年他是首年任職的刑警，在體育館面對源源不絕的遺體，曾感到深沉的無助，但這段經歷成為他堅持的原動力。警方強調，無論時間過去多久，都會繼續以最新科學鑑識技術履行承諾。這場執著的搜查會持續下去，直到最後一位失蹤者都能安息。

日本311大震 地震 女童

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