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開門手滑也不怕！澳洲賣場「超天才停車格」曝光 網狂讚：拜託全球學習

聯合新聞網／ 綜合報導
傳統停車格往往過於狹窄，導致駕駛上下車困難且容易刮傷鄰車。示意圖／聯合報系資料照
傳統停車格往往過於狹窄，導致駕駛上下車困難且容易刮傷鄰車。示意圖／聯合報系資料照

每次去大賣場停車，總覺得車位太窄，深怕開門一不小心就撞到隔壁車輛，或是下車時必須像練軟骨功一樣勉強擠出車門嗎？澳洲一座購物中心的停車場設計近期在網路上爆紅，被無數駕駛譽為「天才之作」，甚至強烈要求應該將這項設計推廣到全世界。

綜合外媒報導，這個備受讚譽的停車場位於澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）的葛利布山村購物中心（Glebe Hill Village Shopping Centre）。有別於一般停車場僅用一條單薄的白線來分隔車位，這裡的設計是在車位之間畫出了一個「長方形的緩衝方塊」。

這樣的雙線設計，讓相鄰的兩輛車之間強制隔出了至少2英尺（約60公分）的寬裕空間，徹底打破傳統車位令人窒息的擁擠感，更直接帶來兩大好處：

1.上下車更從容： 駕駛與乘客再也不用為了避免撞到鄰車，而把自己縮成一團，艱難地擠出車門。

2.降低刮傷風險： 完美防禦了隔壁粗心車主開門時造成的「開門殺」碰撞，這絕對是所有愛車人士最害怕的噩夢。

此外，更寬敞的間距也意味著駕駛在倒車入庫或駛出車位時，能擁有更佳的視角與容錯率，大幅降低停車壓力。不過，這項「天才設計」並非沒有代價。因為增加了緩衝區，停車場能規劃出的總車位數量勢必會跟著減少。

儘管犧牲了部分車位數量，但這張停車場的照片在臉書社團曝光後，立刻引來各國網友一面倒的好評。許多駕駛直呼這設計簡直是「天才」，更有當地人驕傲地形容這是「絕對頂級的停車體驗」。不少美國與其他國家的網友也紛紛留言，期盼自己的國家能學習這類基礎設施的創新，讓停車不再是一件令人神經緊繃的苦差事。

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