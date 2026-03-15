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日本新宿手機店被洗劫 2嫌捆綁店長行搶後逃逸

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本東京都新宿區昨晚發生搶案，有兩名歹徒在手機店用USB線與膠帶捆住店長後，搶走店內約170萬日圓現金與手機後逃逸。警方目前還在追緝歹徒。

朝日電視台報導，東京都警視廳表示，兩名男子昨晚10時之前，假冒顧客闖進新宿區大久保通沿線某棟建物3樓的手機收購販賣店。

這兩名男子毆打店內40多歲的男性外國籍店長之後，拿著像是手槍的物品威脅店長「不准動」之後，使用自備的膠帶與店內的USB捆住店長，搶走約170萬日圓現金與十幾台手機，往JR大久保站方向徒步逃逸。

這名被捆住的店長右手擦傷，靠自己的力量前往店外，後來由目擊的男子協助報警。

根據監視器等畫面顯示，犯嫌疑似為兩名年約20多歲到30多歲的日本人，其中一人身高約165公分、體態較瘦，另外一人170公分左右，體態較胖。

警方正在以強盜致傷事件追查逃逸的歹徒。

手機 店長 日本

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