越南作家為台灣寫詩：感佩人民無懼追求民主自由

越南作家協會文學翻譯委員會委員喬碧后等赴台參加台灣詩人節與台越文學交流。喬碧后曾為台語詩人林宗源寫下紀念詩。她告訴中央社，向其無懼追求自由民主致敬，也感佩台灣人在困境中仍堅持理念。

第四屆台灣詩人節與台越文學交流活動3月14日於台南登場，除10多位跨世代的台灣詩人、作家參與外，成功大學越南研究中心也邀請5位越南文學家、學者赴台共襄盛舉。

台灣詩人節訂於二二八受難者、詩人檢察官王育霖受難日，與紀念二二八緊密連結。兩邊以台語、越南文朗讀自創詩作，並分享彼此眼中的台灣歷史與社會意象，增進彼此理解。

三度參與的越南作家協會文學翻譯委員會委員喬碧后（Kiều Bích Hậu）便是其中一員。去年，她訪台期間出席了戰後台語現代詩的先驅詩人林宗源的追思會，相當感動，隨後便創作了一首有紀念林宗源的詩「白色恐怖」。

同為河內市女性譯者團團長的喬碧后14日接受中央社電訪時，談起與台灣的淵源。

2018年，她帶著兩個女兒來台旅遊，以旅客身份，參觀台灣知名景點、品嚐美食，「但了解的僅是光鮮外表，不知道台灣歷史真相」。

喬碧后經常受邀出席全球各大型文學活動，卻對台灣詩人節與台越文學交流活動情有獨鍾。今年已第三度參與，仍有深刻悸動。

去年參加台越文化活動，接觸到台灣詩人，在故事中了解到，儘管白色恐怖時期禁止使用台語，但林宗源仍不妥協，堅持用台語創作。「這份堅定精神令人敬佩，證明台灣人在困難環境中仍能堅持理念」。

她告訴記者，在白色恐怖年代，不聽從政府規定，仍用台語創作是很危險的事，但林宗源不顧一切，如同點燃台灣對自由、民主精神的一把火，鼓勵其他的台灣詩人，繼續走在用母語創作的路上。

「我聽到這些故事後深受感動，因此寫下『白色恐怖』一詩，雖只有三段，但這是我對他在高壓統治時期奮鬥努力的致敬，以及對台灣詩人精神的敬佩」，她說。

喬碧后今年第三次參加活動，對13日舉辦的湯德章紀念活動印象最深。活動不僅有台南市長黃偉哲，日本宇土市代表及不少日本民眾都專程出席。「即便他已逝世，影響力仍舊很深，更是台日友誼橋樑，讓共同嚮往自由、民主價值的台、日人民站在一起，難能可貴」。

台灣詩人節與台越文學交流活動過程中，喬碧后認為台灣有兩件事非常值得越南人學習。首先，是參觀湯德章故居時，看見台灣對故人物品、歷史空間的呈現方式，能明確連結現代人與歷史人物。參訪時感受到維護與策展的用心，很值得越南學習。

第二個值得學習的地方，「是蔣為文教授帶領團隊舉辦的活動，雖然規模不大，卻小而美。越南常想規劃大型活動，有時反而成為阻力，其實推廣的品質更重要」。

提及未來的台越計畫，她告訴記者，將繼續舉辦小型的文學交流座談會，必將邀請台灣代表，訴說台灣故事，把台灣歷史呈現給越南民眾。

再者，她希望在越南出版兩本書。第一，是關於蔣為文教授如何努力推動台越文學交流的努力。

第二本書，則是她從一位觀光客，轉變成理解台灣歷史真相作家的心路歷程，盼讓越南讀者更認識台灣。

最後，喬碧后表示，「如今透過交流活動、作品翻譯，才知道台灣的歷史有這麼多悲痛。作家應該站在人民這邊，了解歷史真相」。