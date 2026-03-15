台越文學交流詩人節 盼民間力量深化彼此理解

台灣詩人節暨台越文學交流活動14日登場，台越文學交流靈魂人物蔣為文告訴中央社，盼透過國民外交，加深台越雙方的理解與合作。許多作家回去後都發自內心向越南民眾介紹見聞，增加台灣能見度。

除了10多位跨世代的台灣詩人、作家外，5位越南文學家、學者受邀赴台參與台灣詩人節暨台越文學交流活動。兩邊以台語、越南文朗誦詩歌，共同紀念二二八，氣氛溫馨、互動熱絡。

台越文學交流的背後推手、成大台文系教授兼台文筆會秘書長蔣為文接受中央社電訪時，提及2009年成立「台越文化協會」的動機。

作為越南研究與台越比較研究學者，他感覺民間文化交流還不夠多，「大多都偏向經貿合作，是台越雙邊民間互相認識不夠深入，覺得應該要透過國民外交，用NGO的方式」。

官方有時會因中國壓力、干涉而遇到阻礙，「有些話不方便講，但是民間交流就沒有問題，也直呼『台灣』，不像官方或媒體上，叫我們『中國台灣』」

台越文化協會推動雙向交流，與成大越南研究中心、台文筆會等其他相關團體合作，舉辦兩國作家學子的互訪、研討會、工作坊等。

協會也和越南作家協會、出版社合作，在當地出版「決戰西拉雅」、「台灣母語文學」的越文譯本，呈現台灣母語運動及台灣本土文化與當代社會。同時也把「越南現代文學」、「與中國為鄰」等作品譯本介紹給台灣讀者。

在蔣為文鼓勵下，成大越南學生會成立。每年舉辦「越南文化週」，開放各系學生與一般民眾參加，透過飲食文化、文藝表演等方面，增進對越南的了解。

蔣為文告訴記者，越南人對台灣越來越有興趣，尤其想要來台灣學習科技、經營管理。雖然做台灣或台越研究的人不及來台學工程、商管多，但確實也在穩定成長。

「他們把台灣當做主要的學習對象之一，因台灣發展的模式最符合他們需求，所以現在越南在台灣的留學生很多，是外籍生數量第一名」。

在成功大學越南研究中心耕耘下，台越學術界有了20幾年的長期合作。不少越南學子來此攻讀台灣研究或台越比較研究，畢業後回越南教育養成下一代，再推薦他們的學生來台取經。

例如現在於胡志明市社會人文大學任教職的范玉翠薇（Phạm Ngọc Thúy Vi），就是成大畢業生，常會在課堂上分享台灣經驗、介紹台灣。

台文筆會近年正推動以二二八受難者，台南出生的詩人檢察官王育霖受難日3月14日作為台灣詩人節。台灣詩人節因此跟二二八結合，藉機向來台的越南詩人、記者、作家介紹台灣的歷史面向。

透過數天的活動安排，主辦方向越南詩人介紹台灣的歷史文化與台文，「我們的目的也就是讓這些作家來深度體驗，啟發他們的靈感和想法」。

蔣為文告訴中央社，透過活動了解台灣故事後，他們會有很深刻體驗。越南從前也被法國殖民統治，因此能共感。不少參與者回去後都寫詩、寫文章，在不同報章雜誌發表。

「很多人回去後，會寫下關於台灣的創作並發表，這也是在替台灣宣傳發聲，而且是出自內心的真實感受，不是商業廣告。這些作家都有深厚讀者群、粉絲、學生，影響力不容小覷」。他盼政府挹注資源，讓民間機構舉辦更多推動台灣軟實力的交流活動。

例如曾受邀的越南作家協會副主席陳登科（Trần Đăng Khoa），為越南知名暢銷詩人。回越南後，他在報章雜誌上分享在台灣所見所聞，大幅提升台灣能見度。

本屆受邀出席的「越南最具影響力的50名女性」、作者文馨（Trang Hạ）也曾告訴中央社，正準備撰寫她眼中的20世紀台灣史，且「台語和文化，是台灣最大資產」。