聽新聞
0:00 / 0:00
德國哲學大師哈伯瑪斯逝世 享壽96歲
德國著名出版社「蘇坎普」（Suhrkamp Verlag）指出，重量級哲學家、社會學家哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）今天在德國南部城鎮斯坦柏格（Starnberg）與世長辭，享壽96歲。
美聯社報導，哈伯瑪斯一生著作相當豐富，其中最知名的專著為「溝通行動理論」（Theory of Communicative Action）。
除了學術領域，哈伯瑪斯也在過去數十年間經常就政治議題發表見解。
哈伯瑪斯去年曾於德國報媒評論美國總統川普（Donald Trump）上任後全球局勢變化，他認為，歐洲若不擺脫對美依賴、建立自主防衛機制，將在全球權力重組中被邊緣化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。