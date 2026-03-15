德國哲學大師哈伯瑪斯逝世 享壽96歲

德國著名出版社「蘇坎普」（Suhrkamp Verlag）指出，重量級哲學家、社會學家哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）今天在德國南部城鎮斯坦柏格（Starnberg）與世長辭，享壽96歲。

美聯社報導，哈伯瑪斯一生著作相當豐富，其中最知名的專著為「溝通行動理論」（Theory of Communicative Action）。

除了學術領域，哈伯瑪斯也在過去數十年間經常就政治議題發表見解。

哈伯瑪斯去年曾於德國報媒評論美國總統川普（Donald Trump）上任後全球局勢變化，他認為，歐洲若不擺脫對美依賴、建立自主防衛機制，將在全球權力重組中被邊緣化。