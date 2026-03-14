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阿姆斯特丹猶太學校爆炸 以色列稱反猶主義肆虐荷蘭
荷蘭首都阿姆斯特丹一所猶太學校的外牆於夜間發生爆炸後，以色列外交部今天表示，反猶太主義正在荷蘭肆虐。
法新社報導，以色列外交部在社群媒體發文寫道：「下一次攻擊會發生在哪裡？荷蘭政府必須更加努力打擊反猶太主義。」
阿姆斯特丹（Amsterdam）一所猶太學校的外牆夜間發生爆炸，所幸未造成任何傷亡，當局已對這起事件展開調查。
比利時城市列日（Liege）與荷蘭港市鹿特丹（Rotterdam）的猶太會堂前本週也接連於夜間遇襲。
美國和以色列2月28日聯手對伊朗發動戰爭後，這場衝突在中東地區進一步擴大，外界日益擔憂世界各地的猶太社群可能成為攻擊目標。
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