荷蘭猶太學校爆炸未傳傷亡 伊斯蘭極端組織宣稱犯案

荷蘭阿姆斯特丹一所猶太學校今天清晨發生爆炸，所幸未傳出傷亡，一個伊斯蘭極端組織隨即上傳相關影片宣稱犯案。

以色列新消息報網站（Ynetnews）報導，一個自稱「正道同志伊斯蘭運動」（The Islamic Movement ofRight Comrades）的極端組織發布影片，顯示他們在荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）一所猶太學校引發小型爆炸。

路透社報導，阿姆斯特丹市長哈賽瑪（FemkeHalsema）透過新聞稿表示，爆炸發生在阿姆斯特丹南邊一處高級住宅區的學校，僅造成有限損壞；警方與消防人員已迅速趕抵現場，未傳出人員傷亡。

鹿特丹（Rotterdam）市中心一間猶太會堂昨晚遭到縱火後，阿姆斯特丹的猶太會堂及相關機構已加強安全措施。

在鄰國比利時的列日（Liege），本月9日也有一座猶太會堂因爆炸發生火災。

哈賽瑪說：「這是針對猶太社群的懦弱攻擊行為。」

美國和以色列聯手襲擊伊朗，德黑蘭也隨即發動反擊後，外界日益擔憂世界各地的猶太社群可能成為攻擊目標。