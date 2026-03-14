布拉格地下防空洞轉型觀光景點 冷戰歷史教育現場

在捷克首都布拉格的地下深處，隱藏著一座建於冷戰時期的地下防空洞。這座當年為「核戰威脅」而建的設施，如今轉型為歷史教育場所並開放遊客參觀，讓大眾深入了解捷克斯洛伐克的共產歷史，以及政治宣傳如何影響人民生活。

中央社記者實地探訪隱藏在布拉格3區山丘下的一座防空洞。推開厚重的金屬門，順著螺旋樓梯而下，便來到地下16公尺深的空間。

● 建造容納5000人地下防空洞 營造保護人民形象

導覽員彼得（Petr）指出，這座地下防空洞建於1950年代冷戰初期，是20世紀緊張國際局勢下的產物。二戰結束不久，1945年日本廣島原子彈爆炸的陰影仍影響全球。因此捷克斯洛伐克政府宣稱，要建設防空洞來保護人民免於「邪惡西方」的攻擊。

據統計，這座防空洞可容納約5000人避難，當時布拉格建造上百座防空洞，但總計也只能容納3萬到4萬人。彼得指出，1950年代布拉格人口已經接近80萬到100萬人，不禁令人好奇：「為什麼建造只能保護這麼少人的防空洞？」

彼得表示，研究者認為，防空洞很大程度只是「政治宣傳」，向民眾傳達一個「西方存在真實威脅，而政府正在積極保護人民」的訊息，而這座防空洞實際上也從未用於核戰避難。

彼得表示，遊客能參觀的區域僅有1/5空間，目前這些空間多半是倉庫，其餘區域仍由市政府使用，例如警察與消防部門偶爾會在此進行訓練。

● 布拉格防空洞內部揭秘 核戰防護與極限生活空間

防空洞內部設計反映當時對核戰的想像與防護技術。例如入口設置重達4噸的鉛門，用來抵擋爆炸衝擊與輻射。地下走廊則刻意以不同角度交錯設計，若爆炸震波進入通道，避免防空洞被一次摧毀。

為應對核子、生物與化學攻擊，防空洞還配備6套空氣過濾系統。從外部抽取空氣並進行多重過濾。此外，還有「除污循環區」，功能類似淋浴間，讓人們進入防空洞前在此去除輻射。

這座防空洞總面積約4000平方公尺，但真正供避難者使用的區域只有2500平方公尺，意即每平方公尺必須容納2人，還需要放置個人行李，生活空間極度擁擠。

生活設備也相當簡陋，除簡易的儲水設施，洞內僅設置24個馬桶，平均約208人共用一個。彼得指出，這樣的環境只能生活數天，難以待上數週或數月。

● 冷戰民防訓練教防毒面具 政治宣傳醜化西方國家

彼得給每位參觀者一本冷戰時期的「生存指南」，書中內容包含武器知識、防毒面具使用方式，以及如何使用摩斯密碼。

防空洞也展示多套冷戰時期的NBC防護服，N代表核子（Nuclear）、B代表生物（Biological）、C代表化學（Chemical），這套防護裝備主要提供平民在撤離時使用。

彼得表示，這些裝備與當時「民防」概念密切相關。政府不僅建造防空洞，也要求民眾接受基本訓練，學習如何在戰爭下自我保護。

彼得回憶，當時8歲的他，曾在學校學習如何使用防毒面具，「老實說，我那時完全不知道為什麼要做這些事。不過還滿有趣的，因為不用坐在教室裡，也不用背書」。

彼得也提到政治宣傳的一個有趣案例「科羅拉多甲蟲」（Colorado potato beetle），這種會啃食馬鈴薯的昆蟲，曾在1950年代嚴重破壞捷克斯洛伐克與周邊東歐國家農作物。當時官方宣稱，這些甲蟲是美國投放到東歐的「生物武器」。

彼得回憶，即使到1980年代，他在學校仍被教導這個說法，甚至還要背誦一首歌曲，一旁的插圖是從飛機跳傘、降落傘上寫著USA的甲蟲。

冷戰年代東西方陣營對立，核戰陰影籠罩整個歐洲，也深深影響捷克斯洛伐克社會。這座轉型為歷史展示空間的地下防空洞，讓後人深入了解當時的歷史，以及政治宣傳如何形塑社會氛圍。

在捷克首都布拉格的地下深處，隱藏著一座建於冷戰時期的核子防空洞。這座當年為核戰威脅而建的設施，如今轉型為歷史教育場所並開放遊客參觀，讓大眾深入了解捷克斯洛伐克的共產歷史，以及政治宣傳如何影響人民生活。圖／中央社