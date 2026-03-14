捷克共產年代建大量板樓 灰色混凝土今披繽紛新裝

布拉格以哥德式、巴洛克、文藝復興等藝術風格建築聞名。然而，在城市郊區可見共產時期留下的「板樓」，這些建築外觀方正而單調，一棟接著一棟筆直排列，與以美學著稱的歷史建築形成強烈對比，成為城市肌理中獨特的現代化景觀。

捷克在共產時期興建大量「板樓」（panelák），如同巨大混凝土盒子，至今仍有大量居民居住。

板樓的興起可追溯至二次世界大戰後，各地普遍面臨住房短缺。1954年，時任蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）演講時，鼓勵興建板式住宅。當時捷克斯洛伐克共產時期的掌權者，受蘇聯影響，希望以快速、低成本的方式提供大量住宅，並透過統一設計來節省成本，同時培養民眾的「集體主義精神」。

布拉格為容納迅速成長的人口，郊區出現一排排板樓。這種以預製混凝土板建造的大樓成群興建，形成集體住宅區。如今，在布拉格最具代表性的板樓住宅區是第11區的Jižní Město，建於1970年代後期，可容納超過9萬名居民。

「板樓」除了在捷克各地可見，在其他前共產國家也相當普遍，包括斯洛伐克、波蘭、匈牙利與波羅的海三國。據統計，1959至1995年間，捷克境內共興建約117萬戶板樓公寓；至2005年，約有350萬人居住其中，占全國人口的1/3。

●從免費分配到自購房產 布拉格板樓見證制度轉型

來到布拉格第4區的板樓集體住宅區，居民Rosenova告訴中央社記者，她自1986年就居住在板樓。搬進板樓是因為前夫在共產時期透過雇主免費獲得這套公寓。當時房屋市場不發達，購房不易，多數人只能透過雇主或市政府申請分配房屋，基本上住房都是免費的。

她回憶，共產時期的就業制度要求每個人必須工作，各企業也積極招聘。為留住員工，企業提供宿舍，並簽訂一定年限的工作合約。對居民而言，獲得房屋意味生活條件大幅改善。

Rosenova說，在1989年絲絨革命（VelvetRevolution）、共產政權倒台後，最重要的轉變是板樓的所有權轉移。「在共產時期房子不是你的。房子屬於雇主或市政府。如果你離職，就得搬走，不過政府會給你替代住房。」

她說，絲絨革命後這些公寓出售給住戶，成為合法房產，但價格因雇主或市府定價而異。

●昔日板樓灰暗隔音差 現漆上彩色注入活力

板樓常被批評設計過於簡單、建材品質不佳、人口密度過高，且生活機能不足，距商業中心較遠。

捷克前總統哈維爾（Václav Havel）曾形容板樓是「缺乏尊嚴、注定被清除的兔籠」。然而，板樓也有優點，例如暖氣、熱水系統比既有建築，尤其是在鄉村地區更為可靠。

Rosenova表示，板樓的優點包括暖氣充足、熱水供應穩定、維護成本低，此外也較寬敞，對一家四口而言，空間綽綽有餘。

然而，板樓也有明顯缺點。Rosenova指出，最常見的是噪音問題。由於浴室、廁所與部分走廊，這些核心結構如樂高般層層堆疊，一旦水管漏水或施工，就會影響鄰居。此外，住戶能清楚聽見樓上鄰居的生活聲音，包括日常喧譁、施工甚至爭吵聲。

她笑著說，有一首歌名叫「沿著樓梯」（Poschodoch）正是以「隔音差」的板樓為靈感。歌曲描述一個人走上13層樓梯時，沿途聽到鄰居的生活聲音：有人大聲播音樂、有人勸告不要不忠、有人鑽牆施工，每層都有不同家庭的故事。

在絲絨革命後，許多板樓在政府與歐洲聯盟資助下獲粉刷、整修與維護。原本單一灰色的混凝土外牆，被塗上淡黃、淺綠、橘紅，為街景注入久違的生氣。

Rosenova回憶，板樓後來經歷多項改造，例如公寓外牆進行保溫工程，住戶可自行選擇外牆顏色，使社區變得五顏六色。此外，也更新窗戶與電梯，增加舒適度與便利性。「整體來說，我對住在這裡是滿意的。」

據統計，在1959至1995年，捷克境內共興建約117萬戶板樓公寓。圖為捷克第三大城奧斯特拉瓦（Ostrava）的板樓集體住宅區。圖／中央社

二次世界大戰後，捷克各地為容納迅速成長的人口，出現一排排板樓。絲絨革命後，許多板樓獲粉刷、整修與維護，原本單一灰色的混凝土外牆，被塗上淡黃、淺綠、橘紅，為街景注入生氣。圖／中央社