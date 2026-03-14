布拉格國際飯店接待蘇聯軍官而建 轉型休閒城市地標

如果在捷克首都布拉格搭乘地鐵來到第6區，抬頭會看到一棟看起來格外突兀、卻又氣勢恢宏的巨大對稱建築，彷彿這裡更像是莫斯科而非布拉格。這就是「布拉格國際飯店」（Grand hotel International Prague），也是捷克少見的史達林式建築代表。

二戰結束後，捷克斯洛伐克進入共產統治時期，直到1989年才告終。在這段期間，興建許多「社會主義寫實主義」風格的建築。這種建築風格源自蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）。史達林對美國紐約曼哈頓的摩天大樓天際線深感著迷，希望在莫斯科與其他社會主義城市打造出同樣宏偉壯麗、能與之匹敵的都市景觀。

這類建築以「紀念碑式的尺度」為主要特徵：高聳的建築、寬闊的城市大道，藉此展現國家權力與「社會主義建設精神」。在藝術裝飾上，融合古典主義、民俗元素與斯拉夫民間傳說，常以勞動、民間節慶與社會主義象徵為主題，呈現繁複而華麗的裝飾風格。

這類建築同時扮演「政治宣傳」工具的角色，透過壯觀的規模與裝飾，試圖震懾人心，具體呈現政權所宣揚的理想與價值。

布拉格國際飯店建於1952年至1956年間。它最醒目的特色，是高達16層的塔樓，頂端豎立直徑約1.5公尺的五角星。最初這顆星是紅色的，隨著時代變遷顏色多次改變，甚至曾一度被拆除。如今它重新回到塔尖，呈現金色光澤。

飯店主入口上方設有3幅砂岩浮雕：其中一幅描繪1945年5月布拉格市民歡迎蘇聯士兵的場景；另一幅呈現工人手持標語參加五一勞動節遊行；第3幅則是迎接蘇聯來賓的畫面。飯店內至今仍保留大量原始設計，包括鍛鐵格柵與欄杆、彩繪玻璃，以及當時頂尖藝術家創作的灰泥裝飾天花板。

布拉格國際飯店於1956年正式開幕，曾計劃接待史達林本人。然而史達林從未到訪，他早在1953年便已去世。這棟建築原本也被規劃為蘇聯軍官的豪華住宿設施，但實際上從未真正用作軍官宿舍使用，在施工前改成民用設計。

1968年蘇聯入侵捷克斯洛伐克期間，部分外國人士被集中在此住宿。美國知名演員勞勃范恩（RobertVaughn）在回憶錄中曾描述當時飯店的情況。飯店地下室還保留著一處反核避難所遺跡，可容納約600人生活兩週，如今則改作倉儲空間。

布拉格國際飯店的一大亮點是頂樓的酒吧，保留濃厚的共產時期裝飾風格。天花板懸掛巨型吊燈，樓梯扶手上是葡萄串造型的金屬裝飾，牆面鑲嵌由捷克藝術家施瓦賓斯基（Max Švabinský）創作的馬賽克作品，象徵社會主義理想中的繁榮、和平與美好未來。

如今，飯店擁有278間客房與完善的會議設施，館內設有餐廳、健身房與桑拿等設施，每年接待來自世界各地的旅客造訪。

除了布拉格國際飯店，布拉格的「金字塔飯店」（Hotel Pyramida）也是另一個具時代特色的建築。1960年代末，布拉格面臨優質飯店不足的問題，而金字塔飯店正是為了解決此需求而規劃興建。

金字塔飯店在結構、材料運用、紀念性尺度的造型上，都展現典型的粗獷主義（Brutalism）建築特徵。它的設計基於等邊三角形的網格結構，並在基座上附加六角形多邊體；其中最具辨識度的特色，是突出翼樓中層層後退的樓層設計。這使得金字塔飯店，在布拉格天際線上勾勒出具衝擊力的輪廓。

金字塔飯店工程直到1980年才正式動工，7年後以「革命工會運動療養所」的身份啟用。1989年捷克斯洛伐克發生絲絨革命（Velvet Revolution）、共產政權倒台後，原本灰色的外立面被改為柔和的米色，室內空間也隨之翻新。

自此之後，飯店便以「金字塔飯店」為人所熟知。如今飯店設有350多間客房，部分房間還配有可俯瞰布拉格城市景觀的露臺。

「布拉格國際飯店」建於捷克斯洛伐克共產時期，是捷克少見的史達林式建築代表。它最醒目的特色，是高達16層的塔樓，頂端豎立直徑約1.5公尺的五角星。如今，飯店擁有278間客房與完善的會議設施，每年接待來自世界各地的旅客。圖／中央社