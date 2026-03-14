快訊

島上軍事目標被摧毀 伊朗哈格島承擔9成原油出口、大陸重要能源供應地

柯文哲西螺拜媽祖大秀電子腳鐐 自嘲「欽差要犯」：進去就當休息

持續維持國內物價穩定 中油宣布：下周國內汽柴油全數凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

布拉格電視塔遭評世界最醜建築 爭議中轉型觀光地標

中央社／ 布拉格14日專電
位在捷克首都布拉格的茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower），夜間會被打上紅、藍燈光，燈光會隨節日而變化。圖／中央社
位在捷克首都布拉格的茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower），夜間會被打上紅、藍燈光，燈光會隨節日而變化。圖／中央社

在布拉格紅瓦屋頂與尖塔交織的市景，一座風格前衛的高塔突兀而立。茲科夫電視塔是布拉格最高的建築，也是城市中最引人注目的地標。這座建築的歷史與外型充滿爭議，中央社記者走入塔內，了解建築的設計理念與功能。

茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower）被視為捷克最具特色的共產建築遺產之一。人們對它的外觀評價兩極，有人欣賞其前衛造型，有人持反對態度。

2012年，美國有線電視新聞網（CNN）網站將它列為「世界十大最醜建築」；2017年，英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）將它評選為全球20座最奇異、最醜陋的建築之一。

●冷戰下誕生爭議地標　從單一通訊功能轉變為觀光

茲科夫電視塔在捷克斯洛伐克共產時期興建，於1985年動工，並在1992年完工，對外開放。當年興建背景是布拉格需要一座功率更強、可同時傳輸廣播與電視訊號的發射塔。由於建造時值冷戰時期，也流傳高塔與封鎖西方電視與廣播訊號有關。

經當時專業計算，若要讓訊號完整覆蓋地勢起伏的布拉格市區，天線須架設於距地面至少200公尺的高度。捷克建築師奧利茨基（Václav Aulický）提出約20種設計方案，包括細長的雙曲面天線或「帶蘋果的針」造型；最終勝出的，是如今所見結構精巧、穩固的三柱式建築，外型宛如一枚升空的火箭。

這座電視塔當年選址在布拉格第3區的茲科夫（Žižkov），這裡有布拉格最大的猶太公墓，不僅引發對公墓保存的疑慮，其高科技外觀設計也與周邊歷史街區形成強烈對比，讓這座建築充滿爭議性。

茲科夫電視塔行銷專員佩查切克（Denis Pecháček）告訴中央社記者，儘管這座電視塔充滿爭議，不可否認的是，在當時的歷史背景下，電視塔是重大的科技進步，改善無線電與電視的廣播傳輸品質。

隨著時代演進，茲科夫電視塔逐漸從原本單一的通訊功能，轉型為結合觀光、餐飲與藝術的多功能空間。

佩查切克表示，塔內仍保留部分共產時期的功能設計，但用途已不再明顯，如今多數民眾關注的，主要是建築特色與觀光價值。目前塔內有現代風格的餐廳與酒吧，以及一間「空中公寓」（Sky Suite），提供旅客獨特的高空住宿體驗。

佩查切克說，茲科夫電視塔的觀景台設於93公尺高空，餐廳與酒吧位在66公尺，空中公寓則在70公尺。從高處360度俯瞰布拉格市景，成為許多旅客難以忘懷的體驗。

●電視塔夜晚打上燈光　外牆「嬰兒」雕塑引人注目

在藝術層面，佩查切克認為，茲科夫電視塔外觀視覺衝擊強烈，內部則呈現現代、奢華且舒適的空間氛圍。塔外設有知名藝術裝置，塔身可見多座攀爬而上的巨大嬰兒雕塑，出自以挑釁風格聞名的捷克藝術家切爾尼（David Černý）之手。

這10座名為「嬰兒」（Babies）的雕塑最初僅為臨時藝術裝置，因深受大眾喜愛，於2000年被永久安裝在高塔外牆。每個「嬰兒」體型龐大，長度約3.5公尺、高度約2.6公尺，在遠處也清晰可見。

佩查切克說，這些裝置藝術是藝術家表達自我、與觀眾對話的方式，吸引眾多遊客駐足欣賞。

至於塔身顏色，夜間會隨不同節日而變化。佩查切克說，一般晚上打上紅、藍燈光；若逢國際性節日或特殊紀念日，可能呈現綠色、黃色、紫色等多彩燈光，為布拉格夜空增添不同風貌。

佩查切克表示，雖然茲科夫電視塔的建設背景與地點具爭議性，但今日已被視為重要地標。這座兼具歷史、藝術與現代機能的建築，會持續散發獨特魅力。

茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower）被視為捷克最具特色的共產建築遺產之一。塔內的觀景台設於93公尺高空，讓觀光客休憩與欣賞城市風景。圖／中央社
茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower）被視為捷克最具特色的共產建築遺產之一。塔內的觀景台設於93公尺高空，讓觀光客休憩與欣賞城市風景。圖／中央社

茲科夫電視塔是布拉格最高的建築，也是城市中最引人注目的地標。人們對它的外觀評價兩極，有人欣賞其前衛造型，有人持反對態度。2012年，美國新聞網站CNN將它列為「世界十大最醜建築」之一。圖／中央社
茲科夫電視塔是布拉格最高的建築，也是城市中最引人注目的地標。人們對它的外觀評價兩極，有人欣賞其前衛造型，有人持反對態度。2012年，美國新聞網站CNN將它列為「世界十大最醜建築」之一。圖／中央社

觀光 捷克 建築

延伸閱讀

智利建築師拉迪奇獲2026普立茲克建築獎 蓋「脆弱建築」啟迪人類思考

30噸巨石衛城環繞 義大利阿拉特里封存中世紀氛圍

全球最高教堂

全球瘋埃及

相關新聞

東京上野、羽田機場、香港連3起搶案 日警今抓到7名山口組等嫌犯

今年1月底在日本東京、羽田機場及香港發生離奇的連續搶案，香港警方已經逮人，日本警視廳今抓到7人，正在調查這3案的關連性。

赴日自由行負擔微增！JR東日本近40年首次票價全漲 山手線幅度較高

東日本旅客鐵道公司（JR東日本）14日起調漲票價，平均漲幅為7.1%。這也是JR東日本自1987年民營化以來，首次為增加收入而進行全面票價調漲。

角逐奧斯卡最佳紀錄長片、國際電影 2伊朗電影團隊來美

影壇盛事「奧斯卡」頒獎典禮15日即將登場，在美伊戰火正酣的背景之下，兩部伊朗電影同獲提名，引起各界討論。伊朗紀錄片「滴水穿石」(Cutting Through Rocks)入圍最佳紀錄長片，而「這只是一場意外」(It Was Just an Accident)則將角逐最佳國際電影獎...

「一戰再戰」對決「罪人」 奧斯卡最佳影片硬碰硬

奧斯卡金像獎15日登場，李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演的「一戰再戰」(One Battle After Another)描述昔日政治激進分子如今撫養青少年的故事，最近橫掃各個電影獎項，最被看好勇奪今年最佳影片。

醫師警告「這些習慣」會加速老化 抽菸、失眠都上榜

不少人以為老化是年紀到了自然發生，但美國一位醫師近日受訪表示，其實生活中有許多生活習慣，都會悄悄「加速身體老化」。

Z世代求職「爸媽代打」？ 調查：2成父母直接聯絡老闆

年輕求職者面試時不只帶履歷，竟然把爸媽也一起帶進職場！一份2026年調查顯示，有部分Z世代在找工作時過度依賴父母協助，甚至有人請父母打電話給公司敲面試，讓不少企業主管當場傻眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。