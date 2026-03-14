史達林雕像倒下節拍器矗立 捷克威權時代走向民主

在捷克首都布拉格的萊特納公園，一個巨型節拍器高踞山丘，俯瞰伏爾塔瓦河與整座城市。然而，鮮少人知道，節拍器所在的位置，曾矗立一座氣勢驚人的「史達林紀念碑」。

這座史達林紀念碑1955年在萊特納公園（LetnáPark）正式揭幕，並於1962年被炸毀，象徵去史達林化與個人崇拜時代的終結，也成為捷克現代史上一段充滿戲劇性的篇章。

從史達林巨像到節拍器（Metronome），隱喻捷克社會從極權走向民主的轉變。今日萊特納公園是滑板愛好者與年輕人聚集的熱門地點，充滿活力與青春氣息。

●「排隊買肉的雕像」 諷喻對現實生活不滿

二次世界大戰後，捷克斯洛伐克納入蘇聯勢力範圍，1948年由共產黨掌權，國家走向社會主義體制。為彰顯蘇聯紅軍「解放」捷克斯洛伐克的功績，以及強化捷蘇友誼，捷克斯洛伐克政府決定興建史達林紀念碑。

這座紀念碑於1955年揭幕，整體以花崗岩打造，氣勢宏偉，長約22公尺、寬約12公尺、高約15公尺，連同基座總高度接近30公尺，成為當時布拉格最醒目的地標之一，也是歐洲當時最大的群像雕塑。

紀念碑採「雙列隊形」，史達林站立於最前方，目光遠望，象徵領導與指引。左側為蘇聯人民代表，包括工人、科學家、集體農婦與紅軍士兵；右側則為捷克斯洛伐克人民代表，包括農婦、工程師與士兵，呈現「團結」風格。

長年居住在布拉格的捷克民眾Vašek告訴中央社記者，在1962年被拆除之前，這座紀念碑曾是城市的重要象徵。然而，居民對它的感受卻十分複雜，官方要求眾人表達敬意，但人民對日常生活的困境與共產政權感到不滿。

Vašek說，共產時期經常肉類供應不足，民眾要大排長龍購買食品。而此雕像人物排成兩列，人們因此私下戲稱它為「排隊買肉的雕像」（Fronta na maso）。這種黑色幽默的綽號，反映政權宣傳與人民現實生活的落差。

●巨像爆破拆除 電影「怪物」重現創作悲劇

1953年史達林逝世後，蘇聯逐步推動「去史達林化」。1956年2月，繼任者赫魯雪夫（NikitaKhrushchev）在蘇共會議上批評史達林的個人崇拜與政治迫害。這場演說震動整個東歐陣營，捷克斯洛伐克政府也不得不重新檢視與史達林相關的事物。

1962年秋天，捷克斯洛伐克政府以分段爆破方式拆除史達林紀念碑，爆炸聲響遍及布拉格市區。由於雕像龐大，工程持續數週，拆除費用高達約450萬克朗（約新台幣679萬元），現場嚴密封鎖並禁止拍照。

Vašek回憶，多數市民對拆除史達林紀念碑決定感到欣喜，但仍有少數堅定的共產黨支持者認為此舉是不敬與背叛。

值得注意的是，這座紀念碑背後還有段哀傷的故事。設計者捷克雕塑家什韋茨（Otakar Švec）以現代主義雕塑聞名，在政治壓力下接受創作這件極具政治色彩的作品。

什韋茨在創作過程承受龐大壓力，不僅需符合官方審查標準，還得面對輿論與藝術界質疑。完工後，他對作品產生厭惡感，甚至拒絕出席揭幕典禮。1955年，就在紀念碑揭幕前不久，什韋茨尋短身亡。

這段故事後來被拍成電影，2017年捷克電影「怪物」（Monstrum）呈現什韋茨在政治壓力與藝術理想之間的掙扎，其創作的心理壓力與悲劇命運被搬上大銀幕。

●擺動的巨型節拍器 象徵從極權走向民主

史達林紀念碑拆除後，巨大的地下基座長期閒置。直到1991年，捷克藝術家諾瓦克（Vratislav KarelNovák）在此設置一座大型節拍器。

這座高約23公尺、紅色鋼製的節拍器持續擺動，象徵時間流逝與歷史更迭，也隱喻捷克社會從極權走向民主的轉變。節拍器於1989年「絲絨革命」（VelvetRevolution）後不久設立，代表共產政權垮台後的新時代。

如今，萊特納公園是布拉格年輕世代的聚集地。滑板玩家在平台上練習技巧，情侶在草地上野餐，夏季音樂節在此舉行，這裡同時是大型政治集會或示威活動的場地。這座公園的變遷，映照20世紀捷克社會的轉折與新生。