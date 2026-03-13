Tinder計劃推新功能 利用AI協助用戶配對

熱門交友軟體Tinder今天表示，他們正在測試一項名為「化學反應」（Chemistry）的新功能，運用人工智慧（AI）協助用戶配對。

法新社報導，Tinder強調，其自2012年創立以來讓用戶用「滑動」方式來表達對其他用戶感興趣與否的經典機制，依舊會是這個交友軟體的核心，但AI有望帶來更個人化的尋找對象方式。

Tinder執行長拉斯科夫（Spencer Rascoff）在聲明中表示：「我們正在利用AI來推薦相關性更強的連結，同時繼續提高安全標準，好讓人們有信心採取下一步行動。」

Tinder指出，AI使其服務「更能了解你的性格、你散發的感覺以及對你來說真正重要的事」，這項工具將從使用者帳戶中的資料進行學習。

Tinder還說，他們打算有朝一日讓用戶可透過填寫問卷及對AI開放個人相片檔案，來提升AI學習成果。

Tinder產品高級副總裁裴恩（Hillary Paine）則告訴法新社，他們計劃推出「化學反應」等新功能，是要讓用戶減少在軟體上的時間、花更多時間在現實中的互動。

她表示：「你將會看到的，更像是反映現代年輕約會族群所追求而出現的演變。」